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    • Kriket maçında çıkan kavgada genç adamı taşlayarak öldürdüler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kriket maçında çıkan kavgada genç adamı taşlayarak öldürdüler
    HİNDİSTAN, CİNAYET, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hindistan'da 24 yaşındaki bir adam, kriket maçında çıkan kavgada taşlanarak öldürüldü. Genç adamın kavga sırasında saldırganlardan kaçarken kanalizasyona düştüğü ve başına taş ve tuğlalarla vurulduğu ortaya çıktı. Olay sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Hindistan'ın Greater Noida şehrinde Pazar günü kriket oynarken 24 yaşındaki bir adam, arkadaşları tarafından taşlanarak öldürüldü. Yetkililer, zanlıları yakalamak için ekiplerin kurulduğunu ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

    TAŞ VE TUĞLALARLA SALDIRDILAR

    Polis, kavganın Bisrakh Karakolunun altındaki Chipiyana bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Himanshu, Tinku ve Anshu olarak tanımlanan sanıkların, ismi Sumit Singh olarak açıklanan gence taş ve tuğlalarla saldırdığını söyledi. 

    ORACIKTA CAN VERDİ

    Yetkiller tarafından yapılan açıklamada "Himanshu ve diğer iki-üç kişi Sumit'i dövmüştü. Sumit kendini kurtarmak için kanalizasyona doğru koştuancak kanalizasyonun içine düştü.  Himanshu ve arkadaşları. Sumit'in başına defalarca tuğlalarla vurdu. Aldığı darbeler sonucunda Sumit olay yerinde hayatını kaybetti." denildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HİNDİSTANCİNAYET
    Haberler > Dünya > Kriket maçında çıkan kavgada genç adamı taşlayarak öldürdüler
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