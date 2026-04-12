Kuklasını yaktılar, kendisi tutuştu! Netanyahu şimdi de İspanya'yı hedef aldı
İspanya'da düzenlenen bir festivalde, "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında 7 metrelik Netanyahu kuklası ateşe verildi. Bunun "Yahudi düşmanlığı" olduğunu iddia eden İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya Maslahatgüzarını protesto için çağırdı.
İsrail'in Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, İran'da ve birçok yerde yaptığı katliamlara tepki gösterenler ülkelerin başında Türkiye ile İspanya geliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yanı sıra halkı da Siyonistlere sık sık tepki gösteriyor.
ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ATEŞE VERİLDİ
Son olarak İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasında düzenlenen festivalde dünyanın gündemine damga vuran bir görüntü yaşandı. "Kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında, Filistin'deki soykırım ve İran'a yönelik saldırıdan sorumlu tutulan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuklası ateşe verildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, halkın Netanyahu'ya benzeyen 7 metre yüksekliğindeki devasa bir kuklanın alevler içinde yanmasını alkışlayarak izlediği görüldü.
YİNE MAĞDURİYET!
Bu tablo, Netanyahu'nun gerçeğini de tutuşturdu. Söz konusu eylemi "Yahudi düşmanlığına dayalı nefret" olduğunu iddia ederek 'mağduriyet' rolü oynayan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Bu olay, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükûmetinin sistematik kışkırtmasının doğrudan bir sonucu" şeklinde açıklama yaptı.
İspanya'nın Tel Aviv Maslahatgüzarı Francisca Pedros Carretero'nun, protesto için bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.