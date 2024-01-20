Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 10 yaşındaki kızını iktidara getirmeye hazırlanıyor

20 Ocak 2024 20:16 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 20:24

Füze denemeleri, askeri geçit törenleriyle batılı devletlere verdiği gözdağlarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yerine getireceği isim belli oldu. Güney Kore gizli servisinin iddailarına göre Jong-Un koltuğunu 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae’yı bırakacak.

KUZEY KORE LİDERİ KOLTUĞU KIZINA BIRAKIYOR

Alman Bild'in aktardığına göre Kim Jong-Un 10 yaşındaki kızına bir süre eşlik edecek. Kim Jong-Un önce kızı Kim Ju-ae'yi iktidara hazırlayacak. Ardından ise koltuğu 10 yaşındaki kızına tek başına bırkacak.

KUZEY KORE'DE AİLE GELENEĞİ

Bild'e göre Kuzey Kore'de bu aile geleneği. Kuzey Kore'nin eski liderleri de benzer bir yol izledi. Kim Il-sung ile oğlu Kim Jong-il'in 1964'ten 1994'e kadar Kuzey Kore'yi birlikte yönetti.

Jong-il'in babasının ölümünden sonra tek başına iktidara geçtiğinde sadece 20 yaşındaydı. Il-sung, parti ve devletteki pozisyonları oğluna yavaş yavaş emanet etti. Kim Jong-il ise ağır hasta olduğu dönemde mevcut lider Kim Jong-un'u resmi işlere hızla alıştırmıştı. Jong-Un'un yüksek rütbeli subaylar tarafından tanınması ise uzun zaman almıştı.

KIZ KARDEŞİ VARKEN NEDEN 10 YAŞINDAKİ KIZINI SEÇTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un devlet yönetinde tecrübeli kız kardeşi yerine neden 10 yaşındaki kızını seçtiği ise merak konusu. Güney Kore istihbaratına göre bunun önemli bir gerekçesi var.

Kim Ju-ae, Kim Il-Sung'un ilk eşi Kim Jong-suk'a (Kim Jong-Un'un büyükannesi) çok benziyor. Güney Kore istihbaratı Kim Jong-Un'un bu nedenle böyle bir adım attığını düşünüyor.

ETRAFINDA GEÇMİŞTEN GELEN YÜZLERİ İSTİYOR

Bild'in aktadığına göre, Kim-Jong-Un'un yönetim kademesindeki isimlerin genellikle Paektu ailesinin (Kim soyu) eski, ölmüş üyelerine benzerlik gösteriyor. Kuzey Kore lideri, etrafını genellikler, geçmişten gelen yüzlerle çevreliyor. Öte yandan Ju-ae'nin iktidara geçmesinin ise zaman alacağı belirtiliyor.