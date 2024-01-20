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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 10 yaşındaki kızını iktidara getirmeye hazırlanıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar / Düzenleyen:

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae’yı iktidara getirmeye hazırlandığını öne sürüldü. Güzey Kore gizli servisinin iddialarına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkeyi bir süre Ju-ae ile birlikte yönetecek. Ardından ise koltuğunu 10 yaşındaki kızına bırakacak.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 10 yaşındaki kızını iktidara getirmeye hazırlanıyor
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Ajanslar

    Füze denemeleri, askeri geçit törenleriyle batılı devletlere verdiği gözdağlarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yerine getireceği isim belli oldu. Güney Kore gizli servisinin iddailarına göre Jong-Un koltuğunu 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae’yı bırakacak.

    KUZEY KORE LİDERİ KOLTUĞU KIZINA BIRAKIYOR

    Alman Bild'in aktardığına göre Kim Jong-Un 10 yaşındaki kızına bir süre eşlik edecek. Kim Jong-Un önce kızı Kim Ju-ae'yi iktidara hazırlayacak. Ardından ise koltuğu 10 yaşındaki kızına tek başına bırkacak.

    KUZEY KORE'DE AİLE GELENEĞİ

    Bild'e göre Kuzey Kore'de bu aile geleneği. Kuzey Kore'nin eski liderleri de benzer bir yol izledi. Kim Il-sung ile oğlu Kim Jong-il'in 1964'ten 1994'e kadar Kuzey Kore'yi birlikte yönetti. 

    Jong-il'in babasının ölümünden sonra tek başına iktidara geçtiğinde sadece 20 yaşındaydı. Il-sung, parti ve devletteki pozisyonları oğluna yavaş yavaş emanet etti. Kim Jong-il ise ağır hasta olduğu dönemde mevcut lider Kim Jong-un'u resmi işlere hızla alıştırmıştı. Jong-Un'un yüksek rütbeli subaylar tarafından tanınması ise uzun zaman almıştı.

    KIZ KARDEŞİ VARKEN NEDEN 10 YAŞINDAKİ KIZINI SEÇTİ

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un devlet yönetinde tecrübeli kız kardeşi yerine neden 10 yaşındaki kızını seçtiği ise merak konusu. Güney Kore istihbaratına göre bunun önemli bir gerekçesi var. 

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 10 yaşındaki kızını iktidara getirmeye hazırlanıyor

    Kim Ju-ae, Kim Il-Sung'un ilk eşi Kim Jong-suk'a (Kim Jong-Un'un büyükannesi) çok benziyor. Güney Kore istihbaratı Kim Jong-Un'un bu nedenle böyle bir adım attığını düşünüyor.

    ETRAFINDA GEÇMİŞTEN GELEN YÜZLERİ İSTİYOR

    Bild'in aktadığına göre, Kim-Jong-Un'un yönetim kademesindeki isimlerin genellikle Paektu ailesinin (Kim soyu) eski, ölmüş üyelerine benzerlik gösteriyor. Kuzey Kore lideri, etrafını genellikler, geçmişten gelen yüzlerle çevreliyor. Öte yandan Ju-ae'nin iktidara geçmesinin ise zaman alacağı belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
    Kuzey KoreKuzey Kore Lideri Kim Jong-Un
    Haberler > Dünya > Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 10 yaşındaki kızını iktidara getirmeye hazırlanıyor
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