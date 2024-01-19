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    Dünya alarmda! Kuzey Kore 'su altı nükleer silah sistemi' denediğini duyurdu

    Kaynak: CBS, AFP / Düzenleyen:

    Kuzey Kore ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak deniz tatbikatlarına cevap olarak 'su altı nükleer silah sistemi' denediğini duyurdu.

    Dünya alarmda! Kuzey Kore &#039;su altı nükleer silah sistemi&#039; denediğini duyurdu
    Dünya Haberleri  / CBS, AFP

    Güney Kore, ABD ve Japonya'nın bu haftaki ortak askeri tatbikatlarını protesto eden Kuzey Kore, cevap olarak 'su altı nükleer silah sisteminin testini' yaptığını duyurdu.

    Devlet haber ajansı KCNA'nın savunma bakanlığından aldığı bilgiye göre; üç ülkenin yaptığı tatbikatlar Kuzey'in 'güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyordu' ve buna karşılık olarak Pyongyang, Doğu Denizi'nde geliştirilmekte olan 'Haeil-5-23' su altı nükleer silah sistemi üzerinde önemli bir test gerçekleştirdi.

    'SU ALTI İNTİHAR DRONE'LARI İÇİN NAVİGASYON TESTİ'

    Seul merkezli Kore Savunma ve Güvenlik Forumu'nda askeri uzman olan Shin Jong-woo'ya göre test nükleer bir cihazdan ziyade 'su altında kendi kendini patlatan bir drone' için yapıldı.

    Shin, bunu "pille çalışan su altı intihar drone'ları için bir navigasyon testi" olarak adlandırdı ve Kuzey Kore'nin, drone'un uzun mesafelerde ve uzun sürelerde nasıl performans göstereceğini test ettiğini söyledi.

    Öte yandan Shin, Kuzey Kore'nin geçen yılın 4-7 Nisan tarihleri ​​arasında Haeil-2 İnsansız Su Altı Nükleer Saldırı Botunu test ettiğini de kaydetti.

    "ABD VE TAKİPÇİLERİNİ KINIYORUZ"

    Açıklamada, su altı sistemi testlerine ek olarak, ABD ve müttefiklerinin askeri eylemlerini caydırmak için 'çeşitli deniz ve su altı tepkili eylemler' yapıldığı ifade edildi ve "ABD'yi ve takipçilerini pervasız eylemlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Associated Press'in haberine göre bu son deneme, Kuzey Kore'nin hipersonik savaş başlığına sahip katı yakıtlı orta menzilli bir füze denediğini açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden gerçekleşti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: CBS, AFP
    Kuzey KoreABDNükleer Silah
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