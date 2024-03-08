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Kuzey Kore savaş hazırlığında! Kim Jong-un tatbikata katıldı, iki ülkeye gözdağı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuzey Kore savaş hazırlığında! Kim Jong-un tatbikata katıldı, iki ülkeye gözdağı verdi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatı 'Özgürlük Kalkanı'na tepki gösteren Kuzey Kore harekete geçti. Topçu atış tatbikatına katılan Kuzey Kore lideri Kim, tüm birliklerinin savaş için seferberliğe hazır olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Güney Kore'den ise tepki geldi.

Kore Yarımadasında hareketlilik sürüyor. Güney Kore, Japonya ve ABD ile sık sık anlaşmazlık yaşayan ve yaptığı füze denemeleriyle tepki toplayan Kuzey Kore, bu kez de 'fiili savaş kabiliyetlerini artırmak amacıyla' topçu atış tatbikatı yaptı.

KUZEY KORE LİDERİ KİM DE KATILDI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre; topçu birliklerinin fiili savaş kabiliyetlerini artırmak amacıyla yapılan topçu atış tatbikatına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı.

Kuzey Kore savaş hazırlığında! Kim Jong-un tatbikata katıldı, iki ülkeye gözdağı verdi - 1. Resim

SEFERBERLİĞE HAZIRLIKTAN MEMNUN

Uzun menzilli topçu birliklerinin atışlarıyla başlayan tatbikatta ülkenin 'kendini savunmaya yönelik askeri kapasitesinin güçlendirilmesi' hedeflendi. Kim, burada yaptığı konuşmada tatbikata katılan tüm topçu birliklerinin savaş için seferberliğe hazır olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri, ordudaki tüm topçuları, tatbikatta olduğu gibi gerçek savaşta da kendilerine verilen görevleri hızlı ve doğru şekilde ifa etmeleri için hazırlamak gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore savaş hazırlığında! Kim Jong-un tatbikata katıldı, iki ülkeye gözdağı verdi - 2. Resim

"PROVOKASYON GERÇEKLEŞTİRMESİ HALİNDE..."

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise söz konusu tatbikata ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne doğru topçu atış tatbikatı yaptığı doğrulandı ve Pyonyang'ın bir provokasyon gerçekleştirmesi halinde buna misliyle karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Güney Kore ile ABD, 4 Mart'ta ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi hedefiyle 'Özgürlük Kalkanı' adıyla ortak askeri tatbikat başlatmıştı. Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği bildirilirken, Kuzey Kore ise bu tür ortak askeri tatbikatları 'işgal provası' olarak nitelendirdiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore savaş hazırlığında! Kim Jong-un tatbikata katıldı, iki ülkeye gözdağı verdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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