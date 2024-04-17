Latin Amerika'da 'büyükelçilik' krizi tırmanıyor: Meksika: Ekvador'u BM'den atın!

Ekvador ile Meksika arasında yaşanan siyasi kriz tırmanıyor. Meksika Devlet Başkanı Obrador, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskın nedeniyle Ekvador'un BM'den atılmasını istedi. Kolombiya, Brezilya ve Küba devlet başkanları da Ekvador'u bir kez daha kınadı.

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmış, büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.

'MEKSİKA'NIN EGEMENLİĞİNİN AÇIK İHLALİ'

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, 12 Nisan'da Ekvador'u UAD'ye şikayet etmiş, bu ülkenin BM'deki faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.

OBRADOR'DAN YENİ HAMLE

'Büyükelçilik' krizi tırmanırken, Obrador, elçilik baskını sebebiyle olağanüstü toplanan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesine video konferansla katıldı.

Ülkesine gösterilen desteğe teşekkür eden Obrador, "Latin Amerika ve Karayipler halkının aynı şekilde hükümetlerinin gösterdiği dayanışmayı taktir ediyoruz. Eğer bunun uygun ve mümkün olduğunu düşünüyorsanız, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) yaptığımız şikayeti imzalayarak bize katılmanızı öneriyoruz" ifadesini kullandı.

'EKVADOR BM'DEN ATILSIN'

Obrador, ülkesinin Kito Büyükelçiliğine Ekvador polisince yapılan baskını hatırlatarak, "Meksika'nın diplomatik karargahına yapılan baskının tekrar edilmemesi ve resmi özür dilenmesini şart koşuyoruz. Bunlar yapılmazsa Ekvador'un BM'den ihraç edilmesi için resmi şikayette bulunacağız" dedi.

Ekvador'un, Meksika'nın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Obrador, büyükelçiliklerinin basılması olayının "son derece" ciddi olduğunu belirtti.

'BASKINDAN PİŞMAN DEĞİLİZ'

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, özel bir televizyona yaptığı açıklamada, Meksika büyükelçiliğine yapılan baskın nedeniyle pişman olmadıklarını söyledi.

Meksika ile yaşadıkları diplomatik gerginliğin son bulması için Obrador'a yemek davetinde bulunacağını dile getiren Noboa, "Muhtemelen yemekte (Meksika'nın geleneksel yemekleri) tacos olur ya da ceviche" diye konuştu.

Obrador ise Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Noboa'nın yemek teklifinin sorulması üzerine "Yorum yapacak hiçbir şey yok, önemsiz bir konu" karşılığını verdi.

KOLOMBİYA, BREZİLYA VE KÜBA'DAN KINAMA

Öte yandan Kolombiya, Brezilya ve Küba devlet başkanları, Meksika Büyükelçiliğini basan Ekvador'u bir kez daha kınadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olağanüstü toplanan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesine video konferansla katıldı. Petro, konuşmasında Meksika Büyükelçiliğinin basılmasına değinerek, "Ekvador ve İsrail, barbarlık rekabetinde el ele tutuşur. Sizleri Amerikalılar arası insan hakları sistemini derinleştirmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise Meksika Büyükelçiliğine yapılan saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu tarz hadiselerin diktatörlükler zamanında yaşandığını söyledi. Ekvador'dan resmi bir özür beklediklerini kaydeden Lula da Silva, bunun doğru yönde atılacak ilk adım olacağını belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de büyükelçiliğe yapılan baskının kabul edilemez bir hata olduğunu ve Meksika'yı desteklediklerini kaydetti.



