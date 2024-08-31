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Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyini hedef aldı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Lübnan Hizbullah&#039;ı İsrail&#039;in kuzeyini hedef aldı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan Hizbullah'ı İsrail kuzeyinde bulunan Yukarı Celil bölgesini hedef aldı. Pek çok noktaya fırlatılan füzelerin can kaybına neden olmadığı ifade edildi.

Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalara son olarak dün yapılan 4 askeri hedef saldırısı eklenmişti. Lübnan Hizbullah'ı yeni bir saldırı daha düzenledi.

Yedioth Ahronot Gazetesinin haberine göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil'de bulunan pek çok noktaya füze fırlattı. Açık araziye düşen füzeler can kaybına neden olmadı.

FELAK VE KATYUŞA FÜZELERİYLE VURDU

Füzelerin fırlatılması nedeniyle Yukarı Celil'de pek çok noktada uyarı sirenleri çaldı. Öte yandan Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevzileri 'Felak' ve katyuşa füzeleriyle vurduğunu duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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