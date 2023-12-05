Lübnan ordusu açıkladı: İsrail saldırılarında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırına İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

İsrail, Lübnan’ın güneyini aralıklarla hedef almaya devam ediyor. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırına İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi İsrail tarafından bombalandı, 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı" denildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.

BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR