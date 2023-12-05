Lübnan ordusu açıkladı: İsrail saldırılarında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı
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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği bombardımanda 1 Lübnanlı asker hayatını kaybederken 3 asker de yaralandı.
Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırına İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
İsrail, Lübnan’ın güneyini aralıklarla hedef almaya devam ediyor. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırına İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, "Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi İsrail tarafından bombalandı, 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı" denildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.