İsrail, Hizbullah saldırılarını bahane ederek Lübnan’ın güneyini işgal ediyor. Katil ordusu, tehditle sınırdan 40 kilometre içerideki Zehrani Nehri’nin güneyinin boşaltılmasını istedi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD’nin başkenti Washington’da yapılan görüşmeye rağmen silahlar susmadı. İsrail uçakları Lübnan’ın Beraşit, Ayn Bial, Tayr Diba, Kasimiyye, Sadikayn, Deyr Kifa, Batı Sir, Abbasiye, Adlun, Kana ve Zibkin beldelerini bombaladı. İsrail, sınıra yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve stratejik öneme sahip Bint Cubeyl ilçesinde işgali genişletmek için saldırılarını yoğunlaştırdı. Son 24 saatte 13 kişi daha hayatını kaybederken, Hizbullah güçleri de İsrail’in kuzeyine art arda 40 roket atarak karşılık verdi. ABD’deki görüşmelerin üzerinden 24 saat geçmeden İsrail’den yeni tehdit geldi.

YİNE TEHDİT ETTİLER

Son 24 saatte Lübnan’da 200’den fazla noktaya saldırı düzenlediklerini duyuran İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Sayda kentinin güneyinde yer alan Zehrani Nehri’nden İsrail sınırına kadar olan bölgenin kırmızı ile işaretlendiği bir harita paylaştı. Sınırdan yaklaşık 40 kilometre içerideki Zehrani Nehri’nin güneyindeki bütün alanın boşaltılmasını isteyen Adraee, İsrail ordusunun saldırılarının daha da şiddetleneceğini söyledi. Adraee, daha önce tahliye emri yayınladıkları bu bölgede yaşayan Lübnanlıları “Bölgede kalırsanız canınızı tehlikeye atacaksınız” diyerek tehdit etti.

İsrail’in saldırılarının başladığı 2 Mart’tan bu yana Lübnan’da 2 bin 167 kişi hayatını kaybederken 1 milyon 162 bin kişi de evlerini terk ederek ülkenin iç kesimlerine göç etmek zorunda kaldı.

10 ÜLKE ‘YETER ARTIK’ DEDİ

Öte yandan İsrail’in saldırılarına 10 ülkeden tepki geldi. Kanada, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, Japonya, Ürdün, Sierra Leone, İsviçre ve İngiltere, Lübnan’daki insani yardım çalışanlarının durumuna ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, bu ülkelerin, Lübnan’da kötüleşen insani durum ve sivillerin yerinden edilmesi sebebiyle derin endişe duyduğu vurgulanarak “Lübnan’daki düşmanlığın sona ermesi çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail hükûmetinin uluslararası hukuka uyması ve sonu olmayan savaşlardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası