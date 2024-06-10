Mekke’de 5 yıldızlı Türk hastanesi! Türk hekimlerden 56 bin 555 muayene

Diyanet Mekke Hastanesi, 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkeziyle hacı adaylarına sağlık hizmeti veriyor.

ABDULHAKİM ARVAS MEKKE - Diyanet İşleri Başkanlığının kutsal topraklarda sağladığı sağlık hizmeti kapsamında 2024 yılı hac organizasyonunda, 56 bin 555 muayene gerçekleştirildi.

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Diyanet Mekke Hastanesinde tedavi gören hacı adaylarını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastanede 500’ün üzerinde sağlık personelinin görev yaptığını belirtti.

Tesisin tam teşekküllü bir hastane gibi çalıştığını anlatan Erbaş “Bu konuda da devletimizin büyüklüğünü göstermiş oluyoruz. Vatandaşlarımıza her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi ve diş merkeziyle hacı adaylarına sağlık hizmeti veren Diyanet Mekke Hastanesinin başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Yalçın da hastanede bu sene ilk defa çocuk polikliniği açtıklarını, hacı adaylarının çocuklarına da hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Hastanede tam otomasyon sistemine geçtiklerini, e-Nabız sistemi ile entegre olunduğunu ifade eden Yalçın, kutsal topraklara giden vatandaşlarına bu kadar kapsamlı sağlık hizmeti sunan başka bir ülke bulunmadığını söyledi. Arafat’ta da hacı adayları için sahra hastanesi kuracaklarını belirten Yalçın, hacı adaylarının en çok üst solunum yolu enfeksiyonundan hastaneye geldiklerini ifade etti. Öte yandan Erbaş, dün sabah itibarıyla 10 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini açıkladı.