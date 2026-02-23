Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, CJNG lideri El Mencho’nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olayları üzerine halka sakin olma çağrısında bulundu. Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette yol kapatma ve kundaklama eylemleri yaşanırken, hükümet güvenlik güçleriyle tam koordinasyon içinde olduklarını açıkladı.

Meksika’nın en güçlü kartelinin başı olan Nemesio Oseguera Cervantes (60) askerî operasyonla etkisiz hâle getirildi. “El Mencho” lakaplı uyuşturucu baronunun öldürülmesinin ardından Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) orduya savaş ilan etti.

Meksika yangın yeri, kırmızı alarm verildi! Başkan halkı uyardı: Sakin olun

“SAKIN SOKAĞA ÇIKMAYIN” UYARISI

Liderlerini kaybeden çete üyeleri, halka “Sakın sokağa çıkmayın” uyarısı yaptıktan sonra yolları kapatıp araç ve iş yerlerini kundakladı, havalimanlarına baskın düzenledi. ABD’nin terör örgütü ilân ettiği CJNG’ye diğer karteller de destek verince ülkede topyekûn iç savaş başladı. Karşı saldırılar sonucu onlarca polis hayatını kaybetti. Çatışmalar sürüyor.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum."

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.

MEKSİKA'DA NELER OLUYOR?

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

