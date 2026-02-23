TCG Anadolu ile Bayraktar TB3, HAVELSAN’ın ADVENT ve GVDS sistemleri sayesinde millî yazılımlarla entegre edilerek tam dijital uyuma ulaştı. NATO’nun Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nda dikkat çeken performans sergileyen platformlar, “SİHA gemisi” konseptinde kritik bir eşiği geride bıraktı.

Performanslarıyla NATO tatbikatına damga vuran Türk savunma sanayisi ürünleri TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3, millî yazılımlarla birbirine entegre edildi. HAVELSAN tarafından geliştirilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS) ve FleetStar Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), deniz platformlarının yeni operasyonel yetenekler kazanmasına katkı sağlıyor.

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’ndaki performansları ve uyumlarıyla dikkati çeken ve övgülerle karşılanan Türkiye’nin en büyük askerî gemisi TCG ANADOLU ve Baykar tarafından üretilen gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3’ün bu sistemler üzerinden yürütülen entegrasyon çalışmaları tatbikat öncesinde başarıyla tamamlandı.

Millî yazılımla bağlandılar! TCG Anadolu ve TB3 NATO tatbikatına damga vurdu

Böylece TCG ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA ile tam dijital uyuma ulaştı. TCG ANADOLU’nun bir “SİHA gemisi” konseptine dönüşmesindeki en kritik aşamalardan biri olan bu yazılımsal entegrasyon, platformların operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıdı.

