Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Meksika'da kartel üyeleri kasabalılarla çatıştı: 14 ölü, 7 yaralı

    Meksika'da kartel üyeleri kasabalılarla çatıştı: 14 ölü, 7 yaralı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Meksika&#039;da kartel üyeleri kasabalılarla çatıştı: 14 ölü, 7 yaralı
    Meksika, Kartel

    Meksika'da kasabalılardan haraç isteyen kartel üyeleri halkla çatıştı. Olayda 14 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.

    Meksika’da Texcapilla kasabasında geçtiğimiz cuma günü bölge halkının kendilerinden haraç isteyen La Familia Michoacana adlı kartel üyeleri ile çatışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

    Meksika’da halk kartel üyelerine geçit vermedi. Texcapilla kasabasında geçtiğimiz cuma günü bölge halkı, kendilerinden haraç isteyen La Familia Michoacana adlı kartel üyeleriyle çatıştı.

    Çatışmada 10’u kartel üyesi 4’ü kasaba sakini toplam 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Çatışma sonrası kasabalılar, öldürülen kartel üyelerinin cesetlerini ve kartele ait araçları ateşe verdi.

    Çatışmada, kasabanın önde gelen isimlerinden ve belediye meclis üyesi Noe Olivares ile La Familia Michoacana kartelinin lideri “Paylaço” lakaplı Rigoberto de la Sancha Santillan’ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

    Kasaba halkı daha sonra sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, komşu kasabalara seslenerek, “Tıpkı bizim burada La Familia Michoacana’na yaptığımız gibi, siz de yapabilirsiniz. Vazgeçmeyin. Kasabalılar, bekleyin, ayağa kalkın” denildi.

    Çatışmanın ardından güvenlik güçleri bölgeye konuşlandırılırken, kartel üyelerinin intikam almak için kasabaya saldırmasından korkuluyor.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    "Kompanio Bello" örgütünün lideri Dritan Rexhepi İstanbul'da enselendi
    Oynat

    "Kompanio Bello" örgütünün lideri Dritan Rexhepi İstanbul'da enselendi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen "Kartel Operasyonu" ile ilgili detayları açıkladı. Kırmızı bültenle aranan Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi’nin İstanbul’da enselendiğini duyurdu.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...