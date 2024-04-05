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Metrelerce yükseklikteki çelik vinç aracın üstüne düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Florida eyaletinde faciadan dönüldü. İnşaat halindeki bir binada kullanılan çelik vinç, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Feci olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde, inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçen aracın üzerine düştü.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralandığı olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı ezildi.

Metrelerce yükseklikteki çelik vinç aracın üstüne düştü! - 1. Resim

Mark Cerezie, vincin bir parçasının aracının üzerine düştüğünü ifade ederek, “Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım” dedi.

Metrelerce yükseklikteki çelik vinç aracın üstüne düştü! - 2. Resim

Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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