Milletvekili hırsızlık yaptığı görüntülerin ardından istifa etti, pişkin savunması 'pes' dedirtti

16 Ocak 2024 16:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:05

Büyük Okyanus’ta bir ada ülkesi olan Yeni Zelenda’da şoke eden bir olay gündeme geldi. Ülkedeki Yeşil Parti’nin milletvekili Golriz Ghahraman’ın başı, hakkındaki hırsızlık soruşturması nedeniyle derde girdi.

İSTİFA ETTİ

Ülke kamuoyundaki tepkilerin ardından hırsızlık yaptığı görüntüler ortaya çıkan Ghahraman, soruşturmanın devam ettiği sırada istifa ettiğini duyurdu.

3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTI

İran asıllı Ghahraman, kıyafet ve çanta çalmakla suçlanırken Auckland ve Wellington'da üç ayrı olaya karıştığı belirtiliyor.

HIRSIZLIK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

2017'de ülkede ilk defa hükümette görev alan göçmen olarak ismini duyuran 42 yaşındaki milletvekilinin lüks bir mağazadaki hırsızlık eyleminin görüntüleri basına yansımıştı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, PİŞKİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Aynı zamanda eski bir BM insan hakları avukatı olan Ghahraman, suçlamaları kabul ederek kendisi için ilginç bir savunma geliştirdi. Ghahraman konuyla ilgili ifadesinde "işle ilgili stresin karakterine uymayan davranışlarda bulunmasına yol açtığını" ifade etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Ülkesinde tepkilerin odağına oturan Ghahraman, "Tıbbi incelemeler sonrası iyi olmadığımı anladım. Birçok insanı hayalkırıklığına uğrattığım için özür dilerim” şeklinde açıklama yaptı.