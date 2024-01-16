Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Milletvekili hırsızlık yaptığı görüntülerin ardından istifa etti, pişkin savunması 'pes' dedirtti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yeni Zelenda parlamentosuna milletvekili olarak giren Golriz Ghahraman, hakkındaki hırsızlık soruşturması sonrası istifa etti. Görüntüleri ortaya çıktıktan sonra yaptığı hırsızlığı itiraf eden Ghahraman’ın çaldığı eşyalar dikkat çekti. Aynı zamanda eski bir BM insan hakları avukatı olan Ghahraman'ın kendisini savunduğu sözler 'pes' dedirtti.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Büyük Okyanus’ta bir ada ülkesi olan Yeni Zelenda’da şoke eden bir olay gündeme geldi. Ülkedeki Yeşil Parti’nin milletvekili Golriz Ghahraman’ın başı, hakkındaki hırsızlık soruşturması nedeniyle derde girdi.

    İSTİFA ETTİ

    Ülke kamuoyundaki tepkilerin ardından hırsızlık yaptığı görüntüler ortaya çıkan Ghahraman, soruşturmanın devam ettiği sırada istifa ettiğini duyurdu.

    3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTI

    İran asıllı Ghahraman, kıyafet ve çanta çalmakla suçlanırken Auckland ve Wellington'da üç ayrı olaya karıştığı belirtiliyor.

    Milletvekili hırsızlık yaptığı görüntülerin ardından istifa etti, pişkin savunması 'pes' dedirtti

    HIRSIZLIK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

    2017'de ülkede ilk defa hükümette görev alan göçmen olarak ismini duyuran 42 yaşındaki milletvekilinin lüks bir mağazadaki hırsızlık eyleminin görüntüleri basına yansımıştı.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ, PİŞKİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

    Aynı zamanda eski bir BM insan hakları avukatı olan Ghahraman, suçlamaları kabul ederek kendisi için ilginç bir savunma geliştirdi. Ghahraman konuyla ilgili ifadesinde "işle ilgili stresin karakterine uymayan davranışlarda bulunmasına yol açtığını" ifade etti.

    ÖZÜR DİLEDİ

    Ülkesinde tepkilerin odağına oturan Ghahraman, "Tıbbi incelemeler sonrası iyi olmadığımı anladım. Birçok insanı hayalkırıklığına uğrattığım için özür dilerim” şeklinde açıklama yaptı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yeni ZelendaMilletvekiliHırsızlıkİstifa
    Haberler > Dünya > Milletvekili hırsızlık yaptığı görüntülerin ardından istifa etti, pişkin savunması 'pes' dedirtti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktı - DünyaKim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktıNijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100'den fazla kayıp! - DünyaÜlkeyi sarsan tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100 kayıpÖlümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor - DünyaPatlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyorJaponya'da bir uçak kazası daha! - DünyaJaponya'da bir uçak kazası daha!Uçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildi - DünyaUçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildiDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgali, zulüm sadece Gazze'yle sınırlı değil - DünyaDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgaliİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok! - Dünyaİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok!Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu - DünyaYunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem olduABD'de başkanlık yarışı! Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı - DünyaTrump, Iowa'daki ön seçimleri kazandıİran, Mossad'ın Erbil'deki ana karargahını vurdu! - Dünyaİran, Mossad'ın Erbil'deki ana karargahını vurdu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...