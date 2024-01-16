Milletvekili hırsızlık yaptığı görüntülerin ardından istifa etti, pişkin savunması 'pes' dedirtti
Yeni Zelenda parlamentosuna milletvekili olarak giren Golriz Ghahraman, hakkındaki hırsızlık soruşturması sonrası istifa etti. Görüntüleri ortaya çıktıktan sonra yaptığı hırsızlığı itiraf eden Ghahraman’ın çaldığı eşyalar dikkat çekti. Aynı zamanda eski bir BM insan hakları avukatı olan Ghahraman'ın kendisini savunduğu sözler 'pes' dedirtti.
Büyük Okyanus’ta bir ada ülkesi olan Yeni Zelenda’da şoke eden bir olay gündeme geldi. Ülkedeki Yeşil Parti’nin milletvekili Golriz Ghahraman’ın başı, hakkındaki hırsızlık soruşturması nedeniyle derde girdi.
İSTİFA ETTİ
Ülke kamuoyundaki tepkilerin ardından hırsızlık yaptığı görüntüler ortaya çıkan Ghahraman, soruşturmanın devam ettiği sırada istifa ettiğini duyurdu.
3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTI
İran asıllı Ghahraman, kıyafet ve çanta çalmakla suçlanırken Auckland ve Wellington'da üç ayrı olaya karıştığı belirtiliyor.
HIRSIZLIK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ
2017'de ülkede ilk defa hükümette görev alan göçmen olarak ismini duyuran 42 yaşındaki milletvekilinin lüks bir mağazadaki hırsızlık eyleminin görüntüleri basına yansımıştı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ, PİŞKİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ
Aynı zamanda eski bir BM insan hakları avukatı olan Ghahraman, suçlamaları kabul ederek kendisi için ilginç bir savunma geliştirdi. Ghahraman konuyla ilgili ifadesinde "işle ilgili stresin karakterine uymayan davranışlarda bulunmasına yol açtığını" ifade etti.
ÖZÜR DİLEDİ
Ülkesinde tepkilerin odağına oturan Ghahraman, "Tıbbi incelemeler sonrası iyi olmadığımı anladım. Birçok insanı hayalkırıklığına uğrattığım için özür dilerim” şeklinde açıklama yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi