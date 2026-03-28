Bir subayın akıllı saatiyle koordinatları sızan nükleer dev Charles de Gaulle, bu kez France TV’nin çekimlerinde radar ekranının sansürlenmemesiyle ifşa oldu. Radar ekranını sansürlemeyi unutan kameralar, milyar dolarlık geminin KKTC’nin 60 km doğusunda olduğunu kaydetti.

ABD–İsrail–İran savaşı 29'uncu gününe girdi.

Savaş dolayısıyla Kuzey Atlantik'ten çekilerek Doğu Akdeniz'e sürülen Charles de Gaulle uçak gemisi, askeri tarihe geçecek bir güvenlik zafiyetinin merkezi oldu.

Milyar dolarlık fiyasko Türkiye sınırında! Charles de Gaulle’de radar ekranını açık unuttular: Nükleer gemi 2. kez ifşa oldu

İRAN TETİĞİ ÇEKTİ: RADAR EKRANI KONUMU ELE VERDİ!

Geçtiğimiz günlerde "StravaLeaks" olarak adlandırılan skandalda, subayın spor uygulamasındaki veriler geminin Türkiye kıyılarına sadece 100 kilometre mesafedeyken tam koordinatlarını tüm dünyaya servis etmişti.

Fransa TV paylaştığı videoda, uçak gemisinin Kuzey Kıbrıs'ın sadece 60 kilometre kadar doğusunda olduğunu kaydetti.

Fransız savaş gemisinde yeni bir istihbarat açığı tespit edildi. Gemide yapılan çekimler sırasında ekranların gizlenmediği, ayrıca personelin FlightRadar uygulamasını kullandığı görüldü.

Güvenlik zafiyetlerinden önce de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) başkenti Erbil'deki askeri üsse gerçekleştirilen saldırıda 1 Fransız askerinin öldürülmesinin ardından konuşmuştu.

Macron, "Baş Astsubay Arnaud Frion, Erbil'deki saldırı sırasında Fransa için hayatını kaybetti. Askerlerimizden birkaçı yaralandı. Fransa onların ve ailelerinin yanındadır. 2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez. Onların Irak'taki varlığı tamamen terörle mücadele çerçevesindedir. İran'daki savaş bu tür saldırıları haklı çıkaramaz" ifadelerini kullanmıştı.

CHARLES DE GAULLE HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Fransa’nın askeri projeksiyonunun temel taşı olan nükleer uçak gemisi Charles de Gaulle, Orta Doğu’daki savaşın tırmanması üzerine Doğu Akdeniz’de konuşlandırıldı.

ABD dışındaki tek nükleer itkili uçak gemisi olarak anılıyor.

42 bin 500 ton deplasmana ve 261 metre tam boya sahip olan platform, tahrik ihtiyacını nükleer denizaltılarda da kullanılan iki adet K15 basınçlı su reaktöründen (PWR) karşılıyor.

Toplam 300 megavat termal güç üreten bu konfigürasyon, platforma lojistik yakıt ikmali gereksinimi duymadan operasyonel bazda sınırsız bir seyir sığası ve stratejik intikal kabiliyeti kazandırıyor.

Hizmete girdiği ilk dönemlerde tahrik sistemi (propulsion) arızaları ve 2020 yılındaki pandemik kriz sebebiyle operasyonel harbe hazırlık seviyesi geçici olarak sekteye uğrasa da platform, icra edilen kapsamlı yarı ömür modernizasyonları (MLU) ve sistem güncellemeleri sayesinde vuruş gücünü ve caydırıcılığını en üst seviyede tutmayı sürdürdü.

