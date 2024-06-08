Milyonlar cuma namazında buluştu! Kâbe-i muazzamaya akın ettiler

Hac ibadetini ifa etmek üzere Mekke-i mükerremeye gelen Müslümanlar, cuma namazı için Kâbe-i muazzamaya akın etti.

ABDULHAKİM ARVAS'IN HABERİ / MEKKE - Cuma namazı cemaatinin büyük bölümünü, sabah cemaatine gelip kalanlar oluşturdu. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Mekke’de 2 milyona yakın hacı adayı, Kâbe-i muazzamada ve çevresindeki sokaklarda saf tuttu.

Gelecek cuma, Terviye günü (Arefe’den önceki gün) olduğu için hacı adayları sabah erkenden Mekke-i mükerremeyi terk ederek Arafat’a çıkacak. Bu sebeple dün cuma namazında Kâbe etrafındaki bütün caddeler doldu.

Müslümanlar tek yürek olarak cuma namazı sonrasında ellerini semaya açarak zulüm altındaki kardeşlerine dualar ettiler.

CENNETÜ'L-MUALLA'DA HASRET GİDERİYORLAR

Mekke-i mükerreme’deki hacı adayları, fırsat buldukça mübarek mekânları ziyaret ediyor. Ziyaretgâhların başında, Peygamber Efendimizin ilk hanımı, müminlerin annesi, Müslüman olan ilk kadın olan Hazreti Hatice Validemizin kabrinin bulunduğu Cennetü’l Muallâ geliyor.

Peygamberimizin kendi elleri ile toprağa verdiği, 17 aylık iken vefat eden oğlu Kasım ile dedesi Abdulmuttalip’in kabri de Cennetü’l Muallâ’da bulunuyor. Ayrıca binlerce sahabinin yer aldığı kabristan Kâbe-i muazzamanın yaklaşık 2 kilometre kuzeybatı tarafında yer alıyor.

Cennetü’l-Muallâ, özellikle Peygamber sevdalılarının gözyaşı döktükleri bir mekân olarak biliniyor.

Osmanlı döneminde birçok Eshab-ı kiramın türbelerinin olduğu mekânda şimdi mezar yerleri sadece iki taş ile belirleniyor. Ayrıca günümüzde yeni defin sisteminde çift katlı olarak, sadece Mekke ahalisinin defnedilebildiği Cennetü’l-Muallâ her gün ikindi vaktinden sonra ziyarete açılıyor.