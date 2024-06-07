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Hafızlar icazetlerini aldı! Erdoğan Ayasofya Camiindeki törene katıldı

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Hafızlar icazetlerini aldı! Erdoğan Ayasofya Camiindeki törene katıldı

Gündem Haberleri

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler icazetlerini aldı. Gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi-i’nde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Hafızlar icazetlerini aldı! Erdoğan Ayasofya Camiindeki törene katıldı - 1. Resim

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

Hafızlar icazetlerini aldı! Erdoğan Ayasofya Camiindeki törene katıldı - 2. Resim

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okunurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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