Moskova'da alevler yükseldi! Rus ordusu tedarikçisi fabrikada yangın çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova yakılarındaki Krasnogorsk'ta, bir ayakkabı üretim tesisindeki kauçuk depolarında yangın çıktı. Bu tesisin Rus ordusuna tedarikçi olduğu biliniyor.

Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes ve barış için müzakere çabaları sürerken Moskova yakınlarında alevler yükseldi.

MOSKOVA YAKINLARINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Krasnogorsk'taki Novorizhskoye otoyolu yakınlarında ayakkabı üretimi yapan bir fabrikanın kauçuk depolarında yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk belirlemelere can kaybı ya da yaralanma bilgisi olmayan yangına 45 personel ve 13 araçla müdahale ediliyor.

Rus ordusuna tedarikçi olduğu bilinen fabrikada yangını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.