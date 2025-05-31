Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Moskova'da alevler yükseldi! Rus ordusu tedarikçisi fabrikada yangın çıktı

Moskova'da alevler yükseldi! Rus ordusu tedarikçisi fabrikada yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya’nın başkenti Moskova yakılarındaki Krasnogorsk'ta, bir ayakkabı üretim tesisindeki kauçuk depolarında yangın çıktı. Bu tesisin Rus ordusuna tedarikçi olduğu biliniyor.

Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes ve barış için müzakere çabaları sürerken Moskova yakınlarında alevler yükseldi.

MOSKOVA YAKINLARINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Krasnogorsk'taki Novorizhskoye otoyolu yakınlarında ayakkabı üretimi yapan bir fabrikanın kauçuk depolarında yangın çıktığı bildirildi. 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk belirlemelere can kaybı ya da yaralanma bilgisi olmayan yangına 45 personel ve 13 araçla müdahale ediliyor.

Rus ordusuna tedarikçi olduğu bilinen fabrikada yangını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CANLI ANLATIM | PSG - InterYetenek Sizsiniz jüri üyeleri kim? Sunucusu bakın kim oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
New Shepard uzaya fırlatıldı! Jeff Bezos'un şirketi 32. uçuşu gerçekleştirdi - DünyaNew Shepard uzaya fırlatıldı!ABD'de skandal olay! MIT'de Filistin'i destekleyen öğrenci mezuniyet törenine alınmadı - DünyaFilistin'i destekleyen öğrenci mezuniyet törenine alınmadıTrump'ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiler! 10 esir serbest bırakılacak - Dünya10 esir serbest bırakılacak!İran'dan dikkat çeken nükleer silah açıklaması! "Kabul edilemez" - Dünyaİran'dan dikkat çeken nükleer silah açıklaması!Savaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha! Sel kabus gibi çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti - DünyaSavaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha!Tam 408,6 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokladılar! UAEA'den İran için 'nükleer silah' uyarısı - DünyaTam 408,6 kilogram uranyum stokladılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...