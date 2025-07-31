Moskova'da Rusya-Suriye zirvesi! Putin, Şeybani'yi kabul etti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi Moskova’da kabul etti.
Suriye haber Ajansı SANA’nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti Moskova'da kabul etti.
MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİLER
Ayrıca, Savunma Bakanı Tümgeneral Mühendis Marhaf Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Asaad Hasan el-Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Moskova'da bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye-Rusya ilişkilerine hizmet eden bir dizi ortak askeri konu ele alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş