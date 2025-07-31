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Moskova'da Rusya-Suriye zirvesi! Putin, Şeybani'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Moskova&#039;da Rusya-Suriye zirvesi! Putin, Şeybani&#039;yi kabul etti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi Moskova’da kabul etti.

Suriye haber Ajansı SANA’nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti Moskova'da kabul etti.

Moskova'da Rusya-Suriye zirvesi! Putin, Şeybani'yi kabul etti - 1. Resim

MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Ayrıca, Savunma Bakanı Tümgeneral Mühendis Marhaf Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Asaad Hasan el-Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Moskova'da bir araya geldi.

Moskova'da Rusya-Suriye zirvesi! Putin, Şeybani'yi kabul etti - 2. Resim

Görüşmede, Suriye-Rusya ilişkilerine hizmet eden bir dizi ortak askeri konu ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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