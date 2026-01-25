NATO, Rusya ve Belarus kaynaklı tehditlere karşı doğu kanadını iki yıl içinde robotlar, sensörler ve otomatik silah sistemlerinden oluşan çok katmanlı savunma hattıyla güçlendirmeye hazırlanıyor.

Rusya sınırından ittifakın doğu kanadına yönelik artan tehditlere NATO çok katmanlı bir savunma sistemi ile karşılık vermeye hazırlanıyor. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Thomas Lowin, Rusya ve Belarus sınırındaki tehditler sebebiyle NATO’nun doğu kanadının iki yıl içinde önemli ölçüde güçlendirileceğini belirtti.

Tuğgeneral Lowin, bu doğrultuda NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerde özellikle Rusya-Belarus sınırında teknik engeller, keşif sensörleri, robotlar ve silah depolarından oluşan uzaktan kumandalı veya yarı otomatik kontrol edilebilen, düşmanın öncelikle aşması gereken çok katmanlı bir savunma sistemi bölgesi kurulacağını ifade etti.

Kurulması planlanan sistemin neredeyse hiç personel bulunmadan otomatik bir şekilde çalışması planlanıyor. Robotik savunma bölgesi, uydulardan, insansız hava araçlarından, keşif uçaklarından ve dijital ortamlarda veri toplayabilen son teknoloji cihazlarla donatılacak. Sistemin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefl eniyor.

