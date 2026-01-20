İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu bizzat arayarak Türkiye ve Katar’ın Gazze Yönetim Kurulu’nda yer almasına karşı çıktığı öne sürüldü.

"TÜRKİYE VE KATAR’A KARŞIYIZ"

Haberlere göre Netanyahu, Rubio ile yaptığı görüşmede İsrail’in Türkiye ve Katar’ın kurulda yer almasına karşı olduğunu söyledi.

Netanyahu’nun, ABD’nin bu yöndeki açıklamasına şaşırdığını ifade ettiği aktarıldı. Konuya yakın kaynaklar, Trump’ın kararını açıklamasının ardından geri dönüşü olmayan bir sürecin başladığının Netanyahu tarafından fark edildiğini ileri sürmüştü.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin, Netanyahu ile Rubio arasında bir görüşme yapıldığını doğruladığı bildirildi. Daha önce Başbakanlık Ofisi, ABD’nin Gazze Yönetim Kurulu kararının Tel Aviv ile istişare edilmeden alındığını savunmuştu.

TEL AVİV: ABD BİZİMLE KOORDİNE ETMEDİ

İsrail yönetimi, 17 Ocak’ta yapılan açıklamada Gazze Yönetim Kurulu’nun İsrail’in bilgisi dışında oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv’in politikalarıyla çeliştiğini ileri sürdü. Netanyahu’nun bu nedenle Dışişleri Bakanı Gideon Saar’a Rubio ile temasa geçme talimatı verdiği kaydedildi.

HAKAN FİDAN DETAYI TEPKİ ÇEKTİ

Yerel İsrail basını, Gazze Yönetim Kurulu’nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer almasının Tel Aviv yönetiminde rahatsızlığa neden olduğunu itiraf etmişti.

Türkiye’nin kurulda yer almasının İsrail tarafında krize yol açtığı ifade edildi.

GAZZE YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Gazze Yönetim Kurulu’nun, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin çalışmalarını takip etmek ve desteklemek amacıyla kurulduğu bildirildi. Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısırlı General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, BAE Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag’ın yer aldığı aktarıldı.

