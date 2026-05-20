İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi hükümet ortaklarının ihanetiyle köşeye sıkıştı. Aşırı dindar Yahudilerin askere alınması krizinde Netanyahu'nun kendilerini oyaladığını anlayan dindar ortakları, muhalefetle el ele vererek mecliste erken seçim sürecini başlattı.

Kendi siyasi ikbali için Orta Doğu'yu kana bulamaktan çekinmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, içeride kelimenin tam anlamıyla köşeye sıkıştı. İsrail Meclisi (Knesset), koalisyon hükümetinin tamamen çökmesine ve ülkenin erken seçime sürüklenmesine yol açacak bir fesih oylamasına sahne oluyor.

Aylardır ultra-Ortodoks Haredi Yahudileri askere almaktan kaçan yasa tasarılarıyla ortaklarını oyalayan Netanyahu'nun kirli pazarlıkları bu kez duvara tosladı.

İsrail Meclisi Knesset, bugün Meclis'in feshedilmesine ilişkin 13’ten fazla önergeyi görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

NETANYAHU’NUN "ASKERLİK" RÜŞVETİ ORTAKLARINI KESMEDİ

"Yeşiva öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısı" krizinde köşeye sıkışan Netanyahu, hükümetini ayakta tutabilmek için aşırı dindar ortaklarına son bir rüşvet vermeye kalkıştı.

Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Boaz Bismuth aracılığıyla acil bir toplantı organize eden Netanyahu, dindarları koruyan askerlik yasasını jet hızıyla geçireceği konusunda söz vermişti.

Ancak meclis kulislerine sızan bilgilere göre, dindar ortaklar Netanyahu’nun sahte hamlesine kanmadı. Komitede hiçbir oylama veya metin değişikliği yapılmadığını, Başbakan’ın amacının sadece oylama öncesi göz boyamak olduğunu anlayan ultra-Ortodoks milletvekilleri, Netanyahu’ya karşı en büyük kozlarını oynayarak meclisi feshetme kararı aldı.

EN YAKIN ORTAĞINDAN DARBE

Netanyahu'ya asıl büyük darbe ise dün gece en sadık ortaklarından biri olarak bilinen Birleşik Tevrat Yahudiliği ( Yahadut HaTorah) partisinden geldi.

Haredi milletvekilleri, sadece koalisyonun sunduğu fesih tasarısına değil, muhalefetteki Mavi-Beyaz grubunun sunduğu erken seçim tasarısına da "evet" oyu vereceklerini duyurdular.

Aşırı dindar ortakların muhalefetle suç ortaklığı yapmasının arkasında ise Netanyahu'nun kurnaz bir planı yatıyor. Netanyahu, meclis komisyonları üzerindeki gücünü kullanarak yalnızca koalisyonun yasası üzerinden erken seçim takvimini ve tarihini tek başına kontrol etmek, süreci aylarca uzatarak koltuğunu korumak istiyordu. Ancak ortakları, muhalefetin yasasına da destek vererek Netanyahu’yu arkadan vurdu.

Koltuk savaşı veren Netanyahu, meclisin feshini engellemek için her zaman yaptığı gibi yine "güvenlik" kartına sarıldı. Kabine toplantısında koalisyon liderlerine baskı uygulayan Netanyahu, bölgedeki karmaşık askeri durumu ve güvenlik krizlerini öne sürerek, dindar liderlerine ve hahamlara "Şu an meclisi dağıtmanın sırası değil, bitirilmesi gereken askeri işler var" mesajı gönderdi. Ancak Başbakan'ın manipülasyonu, meclis koridorlarında karşılık bulmadı. Kendi partisi Likud'dan ve sağ ittifaktan bile çok sayıda milletvekili askere alma yasası yüzünden Netanyahu'ya isyan bayrağı açarak desteğini çekti.

İKİ HAFTALIK SÜRESİ VAR

Knesset Genel Kurulu'ndaki ön okuma oylamasında erken seçim ve fesih yasaları kabul edilse bile, Netanyahu’nun kirli siyasi taktikleri bitmiş değil. Yasa ön okumadan geçtikten sonra Knesset Komitesi'ne gönderilecek ve Netanyahu burada komite süreçlerini tıkayarak kendisine yaklaşık iki hafta daha zaman kazandırmaya çalışacak.

Eğer Netanyahu bu süre zarfında Knesset Komitesi’nde süreci kilitleyemez, askere alma yasasında ortaklarını tatmin edecek radikal bir taviz vermezse, erken seçim yasaları mecliste son okumalara geçecek. Bu da zaten siyasi bir bataklığın içinde çırpınan İsrail'i, resmi olarak milyarlarca dolarlık maliyeti olan yeni ve çalkantılı bir seçim sürecinin içine sürüklenecek.

ERKEN SEÇİM İÇİN KRİTİK TARİHLER MASADA

Kulislere göre seçim için 1 Eylül, 15 Eylül ve 27 Ekim tarihleri öne çıkıyor.

Yahadut HaTorah partisi seçimlerin 1 Eylül'de, Şas partisi 15 Eylül'de yapılmasını talep ediyor.

Ultra-Ortodoks partiler, Yahudi Yeni Yılı dönemine yakın yapılacak seçimlerin kendileri açısından avantaj sağlayacağını düşünüyor. Bu nedenle özellikle Eylül ayındaki tarihler üzerinde duruluyor.

Diğer yandan hükümet cephesi ise İran ile devam eden gerilim, güvenlik krizi ve yarım kalan yasama süreçleri nedeniyle seçimlerin mümkün olduğunca ileri tarihe ertelenmesini istiyor.

