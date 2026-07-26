Netanyahu, hakkında tutuklama çağrıları yapılmasına rağmen eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gideceğini açıkladı. Netanyahu, "Endişeli değilim ve kesinlikle gitmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kendisinin tutuklanması yönündeki çağrılarına rağmen, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere eylül ayında New York'a gideceğini açıkladı.

Fox News'a konuşan Netanyahu, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Endişeli değilim ve kesinlikle gitmeyi planlıyorum" cevabını verdi.

Görevi boyunca, güvenlik gerekçeleri nedeniyle katılamadığı dönemler dışında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na neredeyse her yıl katıldığını belirten Netanyahu, bu yıl da New York'a gitme niyetinde olduğunu söyledi.

Netanyahu'ya New York'ta tutuklanma çağrısı! İsrail Başbakanı geri adım atmadı

MAMDANİ: NETANYAHU SOYKIRIMIN MİMARI

Netanyahu'nun açıklaması, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı'na yönelik sert ifadelerinin ardından geldi. Mamdani, Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirerek New York'ta hoş karşılanmadığını söylemişti:

"Bu emri (UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama emri) uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Öte yandan, federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara UCM'ye katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum"

Netanyahu'ya New York'ta tutuklanma çağrısı! İsrail Başbakanı geri adım atmadı

Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunun ve 73 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü soykırımın "mimarlığını" yaptığının altını çizen Mamdani, Gazze'de hedef alınan çocukları ve hastaneleri, uygulanan gıda ablukasını, öldürülen insani yardım çalışanlarını ve gazetecileri hatırlatmıştı.

Mamdani, "Bütün bunlar yaşanırken, insanları öldüren bombaların parası ise ABD'lilerin cebinden çıkıyor" ifadesine yer vererek, Netanyahu'nun yol açtığı yıkımın fark edilmesi ve mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

Netanyahu'ya New York'ta tutuklanma çağrısı! İsrail Başbakanı geri adım atmadı

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA GÜVENCE

ABD Başkanı Donald Trump ise Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret sırasında tutuklanmayacağını açıkça dile getirmişti. Trump'ın bu açıklaması, Netanyahu hakkındaki UCM tutuklama kararlarının ABD ziyareti sırasında uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin tartışmaların ortasında gelmişti.

TUTUKLAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Kararda, Gazze'deki savaş kapsamında savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiği yönündeki iddialar gerekçe gösterilmişti.

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