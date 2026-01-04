New York Belediye Başkanı Mamdani, Maduro’nun yakalanmasının ardından Trump’ı arayıp “Bu bir savaş” dedi.

New York’ta göreve yeni başlayan Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump’ı bizzat arayarak Venezuela’ya yönelik askeri operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına karşı çıktığını söyledi. Mamdani, bu hamlenin rejim değişikliği anlamına geldiğini ve federal ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini Trump’a doğrudan iletti.

“BAŞKANI ARADIM, KARŞI OLDUĞUMU SÖYLEDİM”

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Mamdani, Trump’la yaptığı görüşmenin kısa sürdüğünü aktardı. Görüşmeyi kendisinin başlattığını kaydeden Mamdani, “Başkanı aradım, bu eyleme karşı olduğumu açıkça söyledim ve konuyu orada kapattık” dedi.

KARAKAS’TA PATLAMALAR, WASHİNGTON’DA KRİZ

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta bir dizi patlamanın yaşandığı saatlerde gerçekleşen bu temas, ABD’nin Güney Amerika’daki askeri hamlesini yeniden gündeme taşıdı. Operasyon kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı ve ABD’ye götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

MADURO BROOKLYN’DE TUTULUYOR, DAVA MANHATTAN’DA

ABD yönetimi, Nicolas Maduro’nun New York’taki Metropolitan Detention Center’da tutulduğunu duyurdu. Maduro’nun Manhattan’da uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla yargılanacağı, pazartesi günü mahkemeye çıkarılabileceği kaydedildi. Beyaz Saray, Mamdani’nin Trump’la yaptığı görüşmeye ilişkin yorum talebine cevap vermedi.

“BU NEW YORKLULARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Mamdani, ABD ordusunun Maduro ve eşini yakaladığı bilgisini aldıktan sonra Trump’la temasa geçtiğini X hesabından da paylaştı. Mamdani, “Egemen bir ülkeye tek taraflı saldırı bir savaş eylemidir. Bu sadece Venezuela’yı değil, New York’u evi olarak gören on binlerce Venezuelalıyı da etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“ODAK NOKTAM NEW YORKLULARIN GÜVENLİĞİ”

Belediye başkanı, federal hükümetin atacağı adımların New Yorkluların günlük yaşamına etkisini yakından izleyeceğini söyledi. “Benim sorumluluğum, bu şehirde yaşayan herkesin güvenliği” diyen Mamdani, belediye yönetiminin süreci takip edeceğini aktardı.

TRUMP’LA İLK BÜYÜK ÇATIŞMA

Mamdani ile Trump arasındaki bu temas, Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ardından yaşanan ilk büyük siyasi gerilim olarak kayda geçti. Mamdani, geçmişte Trump için “faşist” ifadesini kullanmıştı. Son açıklamalarında da çevrim içi operasyonlara ve Maduro’nun Brooklyn’de tutulmasına duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KAMALA HARRİS TRUMP'A YÜKLENDİ

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Trump’ın Venezuela hamlesine tepki gösterdi. Harris, bu adımın ABD’yi daha güvenli ya da güçlü hale getirmediğini söyledi. Harris, operasyonun petrol ve güç odaklı olduğunu, açık bir yasal dayanağı ve çıkış planı bulunmadığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası