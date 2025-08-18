Nijerya'da can pazarı! Tekne alabora oldu: 40’tan fazla kişi kayıp!

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto Eyaleti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi kayboldu. Kazadan sağ kurtulan yaklaşık 10 kişi tedavi altına alınırken, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), Pazar günü yaptığı açıklamada, "trajik tekne kazası" sonrası bölgede müdahale çalışmalarına başlandığını duyurdu.

GORONYO MARKET'E YOLCULUK ÖLÜMLE BİTTİ

NEMA Genel Müdürü Zubaida Umar, "Goronyo Market'e 50'den fazla yolcu taşıyan bir teknenin alabora olduğu haberini aldıktan sonra" bölgeye acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Ajansın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, olaydan sağ kurtarılan yaklaşık 10 kişinin güvenli bölgelere alındığı, 40’tan fazla kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

AŞIRI YÜK UYARISI YİNE GÖZ ARDI MI EDİLDİ?

Nijerya’nın önde gelen gazetelerinden The Punch, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, kazanın muhtemel nedeninin "aşırı yük" olabileceğini bildirdi. Tekne kazalarının özellikle kırsal bölgelerde sıkça yaşandığı Sokoto’da bu tür faciaların önüne geçilemediği yorumları yapılıyor.

YAĞMUR SEZONUNDA GELEN TEHLİKE

Mart’tan Ekim’e kadar süren yağmur sezonu, Nijerya’da nehir ve göllerdeki taşkın riskini artırırken, tekne ulaşımı da bu dönemde oldukça tehlikeli hale geliyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları yağışlı dönemde daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.

BÖLGE DAHA ÖNCE DE BENZER FACİALARA SAHNE OLDU

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yine Sokoto Eyaleti'nde ahşap bir kanonun devrilmesi sonucu en az 16 çiftçi hayatını kaybetmişti. Temmuz 2025’te ise Nijer Eyaleti'nde 100 yolcuyu taşıyan bir tekne alabora olmuş, 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu olaydan sadece iki gün sonra kuzeybatıdaki Jigawa Eyaleti'nde, tarım işinden dönen altı kız çocuğu, akıntının ortasında teknenin batması sonucu hayatını kaybetmişti.

YETKİLİLER ALARMDA, ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

NEMA ve yerel güvenlik birimleri, kayıp yolculara ulaşmak için bölgeye ilave ekipler sevk etti. Kurtarma çalışmalarına gönüllüler de destek verirken, yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.