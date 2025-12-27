İran İçişleri Bakanı Mumini, nüfus artış hızındaki düşüşün sürmesi halinde ülke nüfusunun 70 yıl içinde 40 milyonun altına inebileceğini söyledi.

İran, nüfus yapısında tarihi bir kırılmayla karşı karşıya. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda ülke nüfusunun 70 yıl içinde 40 milyonun altına düşebileceğini dile getirdi.

Mumini, bu tablonun İran’ın geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi:

"Nüfus azalması, ülkenin gelecekte karşı karşıya kalacağı en büyük krizlerden biri olacaktır"

"BU GİDİŞATA MUTLAKA MÜDAHALE EDİLMELİ"

Nüfus ve Kişisel Kayıtlar Kurumu’nda konuşan Mumini, nüfus oranındaki gerilemenin artık müdahale edilmesi gereken bir noktaya ulaştığını ifade etti. Azalma hızının kontrol altına alınmaması halinde İran’ın uzun vadeli yapısının zarar göreceğine dikkat çekti.

"Ülkede nüfus oranında yaşanan gerileme İran’ı tehdit eden bir sorun. Nüfus İdaresi’nin akademi ile iş birliği içinde çözüm yolları üretmesi gerekiyor" sözleriyle kurumlara çağrı yaptı.

KİMLİK KARTLARINDA MİLYONLUK GECİKME

Mumini’nin gündeminde yalnızca nüfus düşüşü yoktu. Yeni kimlik kartlarının düzenlenmesinde yaşanan sorunlara da değinen Mumini, ülkede 6 milyondan fazla kimlik kartının gecikmeli durumda olduğunu söyledi.

Bu sorunun yalnızca 2025 yılına ait olmadığını vurgulayan Mumini, gecikmenin önceki yıllardan devreden kronik bir problem olduğunu dile getirdi. Nüfus gerilemesi ve kimlik kartlarındaki aksaklıkların öncelikli başlıklar arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

İRAN’IN DEMOGRAFİK TABLOSU DEĞİŞİYOR

Son genel sayımlara göre İran nüfusunun 85 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın nüfus artış hızı son yıllarda belirgin şekilde yavaşladı.

