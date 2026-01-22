Japonya’daki Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali’nde yeniden çalıştırılan reaktör, elektrik arızası nedeniyle bir gün sonra durduruldu, çevrede anormal düzeyde radyasyon saptanmadı.

Japonya’da dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali’nde önceki gün ilk defa bir reaktör hizmete sokulmuştu. Sadece bir gün çalışan reaktör arızalandı. Arıza sebebiyle santralde faaliyet durduruldu.

Tokyo Electric Power (TEPCO) tarafından işletilen santral, Tohoku bölgesinde 2011’de yaşanan 9 büyüklüğündeki deprem ve nükleer erime sonrası kapatılmıştı. Sorunun, kontrol çubuklarını çalıştıran ihazın elektrik bileşenlerinde yaşandığı, problemin kaynağının araştırıldığı bildirildi. Niigata Valiliği, nükleer kompleks çevresinde anormal düzeyde radyoaktivite saptanmadığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası