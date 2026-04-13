ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve "mesih" gibi tasvir edildiği yapay zeka görseli, dünya gündeminde. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Cantürk Caner, görseldeki "hasta adam" figürünün Jeffrey Epstein’e olan benzerliğine dikkat çekerek çarpıcı bir iddiada bulundu: Trump, 'Dosyalar elimde, ölüyü diriltir gibi hepsini ifşa ederim' mesajı veriyor olabilir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini "şifa dağıtan bir Mesih" gibi gösterdiği paylaşımı, küresel siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Görseldeki detayları TGRT Haber ekranlarında analiz eden Doç. Dr. Cantürk Caner, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

YAPAY ZEKA İLE GELEN 'MUCİZE' TASVİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu 'Truth Social' üzerinden çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Yapay zeka ile hazırlanan görselde Trump, etrafında Amerikan bayrağı, Özgürlük Heykeli ve savaş uçakları eşliğinde, Hazreti İsa’ya atfedilen bir 'şifa dağıtma' mucizesini tasvir ediliyor. Görselde ayrıca çiftçiler, hemşireler ve askerlerden oluşan "Amerikan orta sınıfı" da Trump’a huşu içinde bakarken görülüyor.

Trump, kendisini mesih olarak tasvir ettiği, yapay zeka yöntemiyle hazırlanmış görseli Truth Social isimli platformda paylaştı.

PAPA İLE OLAN KAVGA GÖRSELİ TETİKLEDİ

Tartışmanın arka planında Trump ile Papa Leo XIV arasındaki sert gerilim yatıyor. Papa’nın ABD-İran savaşına karşı çıkarak, "Tanrı hiçbir çatışmayı kutsamaz" mesajını vermesi üzerine Trump, Papa'yı "solcu olmakla" ve "siyaset bilmemekle" suçlamıştı. Bu krizin hemen ardından gelen "Mesih" temalı görsel, Trump’ın Papa otoritesine karşı kendi "kutsallığını" ilan etmesi olarak yorumlandı.

Jeffrey Epstein (1953–2019), politikacılar, ünlüler ve iş dünyasından elitlerle güçlü bağları olan Amerikalı milyarder bir finansördü. Pedofili ve reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklanan Epstein, 2019'da hapiste şüpheli bir şekilde öldü.

EPSTEİN ÜZERİNDEN TEHDİT Mİ EDİYOR?

Konuyu TGRT Haber ekranlarında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Caner, Trump’ın bu ruh halini "kişilik zehirlenmesi" olarak tanımladı.

"Görseldeki o hasta adamın Jeffrey Epstein’e benzerliğine ilişkin de konuşan Caner, "Trump burada 'İsa Mesih' gibi ölüleri diriltme vasfına atıfta bulunarak birilerine gözdağı vermiş olabileceğine dikkat çekti.

Caner, "Trump'ın Epstein dosyaları üzerinden tehdit etmiş olabilir mi?" sorusuna da ihtimalin yüksek olduğunu vurguladı ve "Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Cantürk Caner, TGRT Haber canlı yayınında soruları cevapladı.

"TRUMP GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞIYOR"

Caner'in konuşması şöyle:

"Trump gibi adamlarda yani güç zehirlenmesi olur belirli bir yaştan sonra. 300 milyar dolarlık bir servet var. Bir iş adamı. Yıllarca televizyonculuk yaptı. İş adamlığı yaptı. Hakikaten de güzel bir kariyeri var. Bir dönem yani hiç beklenmedik şekilde Amerika 'nın başkanlığını yaptı. 5 yıl nefret etti herkes ondan devre dışı bıraktılar ama geri döndü. Kongrede de büyük üstünlük sağladı. Şimdi bunların hepsi işte üst üste binen egolar. Zehirlenen zehirlenen egolar. İlaveten bir de işte o seçim kampanyasında kafasını çeviriyor tesadüfen vurulmuyor vesaire. Şimdi bu artık Trump gibi birisinde biraz da çevresinin de etkisiyle 'Mesih sendromu' dediğimiz bir kişilik bozukluğuna veya kişilik zehirlenmesine doğru ilerler. Trump, mesih olduğuna kesinlikle inanıyordur.

Şimdi Mesih sendromunun özelliği ne? Dünyaya birilerini kurtarmaya gelme veya dünyada bozuk düzeni düzeltmeye gelmiş olmaya inanma. İşte bu resimde de hani hasta adamı dokunarak onu ayağa kaldırıyor ya, İsa Mesih 'in özelliği nedir? Şifa dağıtmasıdır. Dolayısıyla Hazreti İsa 'şifa dağıtıcıdır, ölüleri dirilticidir.' Öyle bir öykünme yaparak 'Ben Mesih'im diyor. Çünkü Hıristiyan inancında özellikle evanjelik inancında bu tabi Yahudilik de harmanlanmış bir inanç. Bu inanç sisteminde gelecek olan Mesih 'in ölüleri diriltme özelliği de var. Çünkü tabi burada diriltecek kişiler gerçekten masum kişileri diriltecekler. Dolayısıyla yani Trump 'ın da böyle bir imaj içerisine girmesi hem Amerika içerisindeki o evangelik konsolidasyonu sağlamak hem Yahudilikteki Mesih inancına da vurgu yaparak Yahudi lobisinin kendine desteğine devam ettirmek.

EPSTEIN DOSYALARINI MI HATIRLATIYOR?

(Epstein dosyaları üzerinden birilerin gönderme mi yapıyor?) Olabilir. Yani bütün ihtimallerin olabileceği bir dönem bir de şey yapıyor. Mesela arkada savaş uçakları var, özgürlük heykeli var. İşte gökyüzü. göğe doğru çekilen veya gökten inen işte paraşütlü galiba. Üç tane silüet var. Amerikan bayrağı var ve Amerikan orta sınıfını görüyoruz. İşte hemşire, işte çiftçi, asker vesaire. Şimdi bu İran toplumuna da bir gönderme. Bir anlamda da İran toplumuna da diyor, hani biz ben de dinlerim, ben de sizdenim. Yani bu özellikle belki de İran'daki bir muhalefet bir grup var. artık bu muhalefet grubu yani rejime karşı olan muhalif grup insiyatifi kaybetmiş durumda. Biraz da onlara da gönderme yaparak hani ben de dindar birisiyim merak etmeyin geliyorum manasında da bir gönderme de olabilir. Yani sembolizmin şeyi yüksek. Ama bunların tamamı yapay zekayla üretiliyor. Şimdi günümüzde sembolizmin bile artık yıprandığı veya allak bullak edildiği bir çağ yaşıyoruz. Bu yapay zeka yüzünden. Çünkü sembolizm de hani insanlar tarih boyunca sembolizme, sembol değerlere önem vermişlerdir. Bunlarla ilgili çok fazla şey vardır ama sembolizmin bir dili vardır, yani sembolizm bir bilimdir. Yani insan eliyle, insan zihniyle yapıldığı için kullanılan işte aletler, araçlar ortaya çıkan eserin niteliği bunların tonlamaları belli olur. Ama yapay zeka öyle değil. yapay zekaya yüklüyorsunuz, yapay zeka çok biraz daha karmaşık bir şekilde bize bir şeyler veriyor. Mesela bu bir semboldür. Ama yani yapay zekanın 21. yüzyılda ya veya insan toplumlarına yaptığı en büyük zarar da sembolizmi yıkmak olacak.

