FBI, eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding’in çok uluslu kokain kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarıyla Meksika’da yakalandığını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Kanada olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding’in uzun süredir yürütülen uluslararası bir operasyon kapsamında Meksika’da gözaltına alındığını duyurdu. FBI Direktörü Kash Patel, Wedding’in çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve federal bir tanığın öldürülmesiyle bağlantılı suçlamalarla arandığını açıkladı.

UYUŞTURUCU AĞINDA KİLİT ROLDE

Patel’in verdiği bilgilere göre, Wedding’in on yılı aşkın süredir Meksika’da saklandığı ve 2024 yılından bu yana kokain kaçakçılığı ile cinayet suçlamaları nedeniyle ABD makamlarının radarında olduğu belirtildi. Eski sporcunun, Kolombiya’dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden ABD ve Kanada’ya yüzlerce kilogram kokain sevk edildiği ileri sürülen uluslararası bir uyuşturucu ağında kilit rol oynadığı iddia ediliyor.

FBI, Wedding’in Sinaloa Karteli ile bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini ve bu kaçakçılık operasyonunun organizasyonunda aktif şekilde yer aldığını değerlendiriyor. Yetkililer, gözaltına alınan Wedding’in ABD’ye iade sürecinin başlatıldığını ve şu anda Meksika’dan ABD’ye sevk edilmek üzere yolda olduğunu bildirdi.

Operasyonun, ABD Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla yürütüldüğü, süreçte Meksika hükümetiyle de yakın iş birliği yapıldığı kaydedildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği ifade edildi.

