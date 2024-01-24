Orta Doğu'da ateş çemberi genişliyor! Saldırıları peş peşe duyurdular

24 Ocak 2024 23:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 23:36

Kızıldeniz'de gerilim her geçen gün tırmanıyor. Husilerin saldırılarına Yemen'i bombalayarak karşılık veren Pentagon, bugün Aden Körfezi'ndeki bir Amerikan gemisine daha balistik füzelerle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ATEŞ ÇEMBERİ GENİŞLİYOR

Öte yandan Irak’taki İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Irak’ın batısındaki Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı’ndaki ve Suriye’deki Conoco petrol sahasındaki ABD üslerine SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi, saldırıların Siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara cevap olarak düzenlediğini vurguladı.

ABD, IRAK’TAKİ 3 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Irak tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.