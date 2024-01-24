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    Orta Doğu'da ateş çemberi genişliyor! Saldırıları peş peşe duyurdular

    Kaynak: Türkiye Gazetesi/İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Husiler'in Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi Detroit'e 3 balistik füze fırlattığını bildirdi. Irak’taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi ise Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu 3 üsse SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

    Orta Doğu&#039;da ateş çemberi genişliyor! Saldırıları peş peşe duyurdular
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi/İhlas Haber Ajansı

    Kızıldeniz'de gerilim her geçen gün tırmanıyor. Husilerin saldırılarına Yemen'i bombalayarak karşılık veren Pentagon, bugün Aden Körfezi'ndeki bir Amerikan gemisine daha balistik füzelerle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

    ATEŞ ÇEMBERİ GENİŞLİYOR

    Öte yandan Irak’taki İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Irak’ın batısındaki Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı’ndaki ve Suriye’deki Conoco petrol sahasındaki ABD üslerine SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

    Irak İslami Direnişi, saldırıların Siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara cevap olarak düzenlediğini vurguladı.

    ABD, IRAK’TAKİ 3 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

    ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
    Irak tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi/İhlas Haber Ajansı
    AbdAden Körfezi
    Haberler > Dünya > Orta Doğu'da ateş çemberi genişliyor! Saldırıları peş peşe duyurdular
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