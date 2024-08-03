Orta Doğu'da ipler koptu! Lübnan vuruldu, bölgede kırmızı alarm verildi

İşgalci İsrail Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik son hava saldırısında 1 çocuk öldü, 6 sivil yaralandı. İsrail ile Lübnan arasında yaşanan çatışmalar sonrası birçok ülke Beyrut'a planlanan uçak seferlerini iptal etti. Öte yandan söz konusu ülkeler bölgedeki vatandaşlarına güvenlik konusunda uyarılarda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdüğü Gazze katliamları Orta Doğu'yu karıştırdı. Lübnan'da Hizbullah ile İsrail gerilimi Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından savaşa doğru ilerledi.

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast girişimiyle öldürülmesi, İran'ın savaşa müdahil olma ihtimalini artırdı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hizbullah'a misilleme olarak Beyrut'u vuran İsrail, Lübnan saldırılarını sürdürüyor.

LÜBNAN VURULDU, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Lübnan'ın sınır hattında yer alan Deyr Sryan beldesine yönelik düzenlediği hava saldırısında can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, tedavi amaçlı bölgedeki farklı hastanelere sevk edildikleri belirtildi.

ÜLKELER BİR BİR VATANDAŞLARI ÇEKİYOR!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından Beyrut Büyükelçiliği’nin başka bir yere taşınmasını planlandıklarını belirterek, elçilik personeline de Beyrut'tan Kıbrıs'a gitmelerini söylediklerini aktardı.

Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden en kısa sürede ayrılmaları çağrısında bulundu.

İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan yoğun çatışmalar ülkelerin Lübnan’da bulunan vatandaşlarına çağrı yapmalarına neden oluyor.

ABD'DEN LÜBNAN İİÇİN GÜVENLİK UYARISI

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.

HİZBULLAH BİR MENSUBUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi. Ayrıca İsrail'in sınır hattında yer alan yasa dışı yerleşim birimi Avivim ve Mitat'ın güdümlü füze ve uygun silahlarla, "Asi" askeri üssünün de topçu atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

AİR FRANCE, BEYRUT'A UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 6 Ağustos'a kadar uçuşlarını askıya aldığı bildirildi. Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasındaki uçuşların tamamı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle 6 Ağustos'a kadar iptal edildi.

GOLAN TEPELERİ'NE YÖNELİK SALDIRIDA 12 KİŞİNİN ÖLMÜŞTÜ

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısı bir futbol sahasına isabet etti. Saldırı sonrası bölgede hasar meydana geldi.

İSRAİL BEYRUT'U VURDU

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail, eyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdü.