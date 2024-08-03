Lübnan tahliye ediliyor! İngiltere'den "askeri operasyona hazırız" mesajı

İsrail, Beyrut saldırısının ardından Lübnan bir kez daha vurdu. Ölü ve yaralıların olduğu saldırıyla birlikte, Lübnan'ı tahliye için ülkeler harekete geçti. Son olarak İngiltere, ihtiyaç duyulması halinde Lübnan'dan vatandaşları tahliye operasyonunda, askeri varlıklarının hazır olduğunu duyurdu.

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İsrail Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından Orta Doğu'da savaşı yayma noktasına getirdi. Geçtiğimiz günlerde misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak çok sayıda sivilin ölümüne yol açan İsrail, Lübnan'ı yine vurdu.

İsrail'in Orta Doğu'daki peş peşe saldırılarının ardından ülkeler bir bir vatandaşlarına "Lübnan'ı ve Tel Aviv'i terk edin" çağrılarında bulundu. Ayrıca çok sayıda hava yolu şirketi İsrail ve Lübnan'a uçuşları durdurdu. Son olarak İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İNGİLTERE: ASKERİ OPERASYONA HAZIRIZ

İngiltere, Lübnan'dan tahliye operasyonuna ihtiyaç duyulması halinde askeri varlıklarının hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan güncel seyahat uyarısında, "Bakanlık, İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı ve Lübnan'daki diğer gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Lübnan'a tüm seyahatlere karşı uyarıyor" açıklaması yapıldı.

İSVEÇ BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAŞIYOR

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom İsveç Radyosu'na yaptığı açıklamada, elçilik personeline Beyrut'tan Kıbrıs'a gitmelerini söylediklerini ve Beyrut Büyükelçiliği’ni geçici olarak başka bir yere taşımayı planladıklarını söyledi.

Billstrom, kararın başlangıçta Ağustos ayı için alındığını ancak güvenlik durumuna bağlı olarak uzatılabileceğini aktardı.

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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARDI!

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçilikten ülkedeki vatandaşlara yapılan uyarıda, birtakım hava yolu şirketlerinin "bölgeye uçuşlarını iptal ettiği" ancak ticari uçuşların devam ettiği belirtildi.

THY UÇUŞLARI DURDURDU

Türk Hava Yolları (THY), bu gece İran'a yapılması planlanan bazı uçak seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Seferlerin sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Pegasus Hava Yolları, İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde değişikliğe gitti. Uçuş güvenliği nedeniyle alınan yeni kararla, Pegasus tarafından İran, Irak ve Ürdün'e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.

AİR FRANCE BEYRUT UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 6 Ağustos'a kadar uçuşlarını askıya aldığı bildirildi.

Air France yolcu hizmetlerinden edindiği bilgiye göre, Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasındaki uçuşların tamamı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle 6 Ağustos'a kadar iptal edildi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede hızla değişen güvenlik durumu dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Lübnan'ı ziyaret etmemeleri ve ülkede yaşayan vatandaşların en kısa sürede oradan ayrılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının korunma ve güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu yerlerden uzak durmaları istendi.

İSVİÇRE

İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu.

Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alınırken, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.

ALMANYA

Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" kaydedildi.

HİNDİSTAN

Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde devam eden durum göz önünde bulundurularak, Tel Aviv uçuşlarımızı 8 Ağustos'a kadar askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

İTALYA

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e ve bu kentten planlanan uçuşların 6 Ağustos'a kadar askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karara gerekçe olarak "Orta Doğu'daki gelişmeler ile yolcu ve mürettebatının güvenliği" gösterildi.

POLONYA

Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM de İsrail uçuşlarını 26 Ekim tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu.

FRANSA VE YUNANİSTAN

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketleri arasında Yunanistan'ın Aegean Havayolları ve Almanya'nın Condor Havayolları da yer aldı.

Aegean ve Condor Havayolları, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Atina'dan Beyrut'a uçuşlarını 1 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurmuştu. Air France da Paris-Charles de Gaulle ile Beyrut havalimanları arasındaki uçuşlarını 2 günlüğüne durdurduğunu duyurmuştu.

SİNGAPUR

Singapur Havayollarından (SIA) yapılan açıklamada, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle uçuşlarda İran hava sahasının kullanılmayacağı ve alternatif rotalara başvurulacağı belirtildi.

"Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edilen açıklamada, "Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız." ifadesi kullanıldı.

BEN GURION HAVALİMANINDA SON DURUM

İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nın resmi internet sitesi geçici bir arıza nedeniyle çökerken, havalimanı normal faaliyetine devam ediyor.

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, arızanın siteye yapılan girişlerin yoğunluğundan kaynaklandığının anlaşıldığı ve sorunun giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

GOLAN TEPELERİ SALDIRISI

27 Temmuz Cumartesi akşamı, Mecdel Şems kasabasındaki futbol sahasına bir roket düştü. Azınlık Dürzi topluluğundan 12 İsrailli çocuk ve genç öldürüldü.

İsrail, Hizbullah’ın saldırıyı Lübnan içinden atılan İran yapımı bir roketle düzenlediğini iddia etti. ABD de Hizbullah’ı suçladı. Hizbullah ise kesin bir dille saldırının arkasında olmadığını söyledi.

BEYRUT VURULDU, ŞÜKR ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen İsrail saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü doğruladı.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi daha öldürüldü, 10'larca masum sivil yaralandı. Ölenler arasında iki çocuk da bulunuyor. 10 yaşındaki Hassan ve 6 yaşındaki kız kardeşi Amira toprağa verildi. Saldırıda bölgedeki birçok ev hasar aldı.