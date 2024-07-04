Orta Doğu'da sıcak saatler! Misilleme saldırıları başladı, orman yandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırıları, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın "Hizbullah ile savaşa hazırız" açıklamasının ardından saldırılar başladı. İsrail'in üst düzey Hizbullah komutanını öldürmesinin ardından 100'lerce roketle misilleme geldi. Saldırıların ardından sınırdaki ormanlık alanda yangın çıktı. İsrail ordusu da karşı saldırı başlattı.

Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yerle bir eden İsrail, Orta Doğu'da gerilimin iyice tırmanmasına yol açtı. İsrail ile Hizbullah'ın karşılıklı misilleme saldırıları, Orta Doğu'da daha büyük bir felaketi beraberinde getirdi.

İsrail ordusunun dün akşam Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır'ı öldürmesinin ardından savaşın fitili ateşlendi.

HİZBULLAH'TAN 200 ROKETLİ MİSİLLEME

İsrail ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı belirtildi.

Atılan roketler sonucu, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

İSRAİL'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik 200 roketle gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'den cevap gecikmedi.

İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın güneyinde yer alan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu tarafından apılan açıklamada, Hizbullah'ın bu sabah düzenlediği saldırıda, İsrail'in kuzeyinde bir yedek askerin öldüğü belirtildi.

Binbaşı rütbesindeki yedek asker Itay Galea'nın, İsrail'in kuzeyindeki zırhlı birliklere ait bir bölüğün komutan yardımcısı olduğu kaydedildi.

İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİMİ

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti. Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

"SAVAŞA HAZIRIZ" MESAJI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırı yakınında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Ordunun Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gallant, İsrail'in Hizbullah'a "her gün sert saldırılar" yaptığını dile getirdi.

Gallant, Lübnan'da Hizbullah ile bir savaş seçeneğinin dışlanmadığına işaret ederek, "Lübnan'da yapılması gereken her türlü adımı atmaya veya güçlü bir pozisyonla anlaşmaya tam hazır halde olacağız. Anlaşmayı tercih ederiz ancak şartlar bizi zorlarsa nasıl savaşacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.