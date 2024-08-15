Ortadoğu'yu karıştıracak büyük saldırı! ABD "her an olabilir" diyerek duyurdu

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından tüm dünya İran'ın İsrail'e misilleme saldırısına kilitlendi. Haftalardır gerçekleşmesi beklenen saldırı için ABD'den açıklama geldi. John Kirby, İran'ın ansızın saldırabileceğini söyledi.

Tüm dünya, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği cevaba kilitlendi. Bölgede gergin bekleyiş haftalardır sürerken, ABD'den son dakika açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, misilleme saldırısının ansızın gerçekleşeceğini söyledi.

SALDIRI HER AN OLABİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın İsrail’e yönelik düzenlemesi beklenen muhtemel saldırı hakkında konuştu.

Kirby, İran’ın İsrail’e ne zaman saldırı düzenleyeceğini net olarak bilmediklerini belirterek, İran’ın muhtemelen İsrail’e yakın bir zamanda ve hiçbir uyarı yapmadan saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.

İŞİN BU NOKTAYA GELMESİNİ İSTEMİYORUZ

Kirby, “Elimizde saldırının hiç uyarı olmadan ve kesinlikle önümüzdeki günlerde düzenlenebileceğine dair bilgiler var ve buna hazır olmalıyız. Burada size İran'ın İsrail'e saldırma konusunda fikrini değiştirdiğini, saldırırlarsa bunun neye benzeyeceğini ve ne zaman gerçekleşeceğini kesin olarak söyleyemem. İran'ın bazı hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Saldırmayı tercih etmeleri halinde, bunu çok az ya da hiç haber vermeden yapabileceklerine inanıyoruz. İşin bu noktaya gelmesini istemiyoruz” dedi.