Pentagon 'durum ciddi' diyerek duyurdu: ABD olası İran saldırısına hazır

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'daki durumun 'çok ciddi' olduğunu ve ABD'nin olası bir İran saldırısına karşı İsrail'i desteklemek için 'hazır' olduğunu açıkladı.

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İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan gerginlik Orta Doğu'yu sardı. Son olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması gözleri yeniden İsrail'e çevirdi.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş ve Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti. Tüm dünya tetikte beklerken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Ryder'dan yeni bir açıklama geldi.

"Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi" diyen Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesini 'emrettiğini' söyledi.

İRAN'A GÖZDAĞI: SALDIRIYA HAZIRIZ

Bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olduğunu söyleyen Ryder, "Muhtemel saldırıyı ciddiye almamız gerektiğini ve bunu yaptığımızı söylemek dışında, ne zaman saldıracaklarını tahmin etmeye veya spekülasyon yapmaya çalışmayacağım. Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız" ifadesini kullandı.

Pat Ryder, ABD'nin durumu yatıştırmak, güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek istediğini yineledi.

"KULLANMAMIZ GEREKİRSE KULLANACAĞIZ"

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, bölgede kimsenin 'gerilimin tırmandığını görmek istemediği ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini arzulamadığını' ifade etti.

"Diplomasinin işe yaraması için her zaman zaman vardır" diyen Ryder, bununla birlikte, "Yani, umarım, kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız" diye ekledi.

Ryder şunları söyledi:

"Burada yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek ve İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk."