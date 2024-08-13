Ateşkese değil, savaşa destek! ABD 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD, ateşkes yerine katliama destek olmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetimine yeni silah ve mühimmat satışına onay verdi.

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7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail'e en büyük desteği ise ABD veriyor. Bir yandan Gazze'de ateşkes için Hamas'a baskı yapan ABD, İsrail'in sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılara ise gözünü kapatıyor. İran'ın misillemesine karşı tek çözümü Gazze'de ateşkes olduğunu belirten ABD, İsrail'e silah sevkiyatından da geri durmuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm tepkilere rağmen İsrail'e yeni silah ve mühimmat satışına onay verdi.

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BLINKEN YENİ PAKETE ONAY VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı, kendisi de bir Yahudi olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

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ÖLÜM YAĞDIRACAK SAVAŞ JETLERİ DE LİSTEDE

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı.