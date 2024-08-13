Gazze'deki bu acının tarifi yok! İkiz bebeklerine doğum belgesi çıkarmak için giden Filistinli baba tüm ailesini kaybetti

İsrail'in alçak saldırısında Gazze'de bugün 3 gün önce doğan ikiz bebekler hayatını kaybetti. Yeni doğan bebeklerinin doğum belgesini çıkarmaya giden Filistinli baba, eve döndüğünde tüm ailesini kaybettiğini öğrendi.

İsrail'in tüm dünyanın gözlerin önünde Gazze'de yaptığı soykırımda tarif edilemeyen acılar yaşanmaya devam ediyor. Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli baba, geri döndüğünde eşini ve çocuklarını kaybettiğini öğrendi.

3 GÜN ÖNCE İKİZ BEBEKLERİ İÇİN MUTLULUK YAŞAMIŞLARDI

Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, 3 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları evi bombaladı.

YENİ DOĞAN BEBEKLERİ DAHİL TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser isimini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybetti.

Bebeklerinin doğum belgelerini aldıktan sonra gelen telefonla evlerinin bombalandığı haberini alan Ebu Kumsan, soluğu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde aldı.

ELİNDE DOĞUM BELGESİYLE CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

Endişeden benzi solmuş bir şekilde Akşa Şehitleri Hastanesi'ne ulaşan Ebu Kumsan, elinde ikizlerinin doğum belgeleriyle, çocuklarından ve eşinden haber verecek birilerini aradı.

Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi.

"3 GÜN ÖNCE DOĞDULAR, BEN ONLAR KADAR TALİHLİ DEĞİLİM"

Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim." diye serzenişte bulundu.

Göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, "10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü." dedi.

Acılı baba, "Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir." diye konuştu.

- "Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?"

"Belgeleri almaya gitmiştim, telefon geldi ve evin bombalandığını öğrendim"

İSRAİLLİLERDEN ALÇAK PAYLAŞIM

Gazze'de yaşanan tarifsiz acı yürekleri dağlarken, İsrailli işgalciler iki bebeğin ölümünü sevinçle kutladı. Telegram'da 132 bin takipçisi olan bir grup işgalci İsrailli, Deir Al-Balah'a düzenlenen İsrail bombardımanında Filistinli bir anne ve yeni doğan ikizlerinin öldürülmesini kutluyor ve övünüyor.