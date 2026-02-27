Gazze’de soykırım yapan ve Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Osmanlıya dil uzattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ziyareti kapsamında İsrail Meclisinde düzenlenen özel oturumda konuşan Netanyahu, Hintli askerlerinin Birinci Dünya Savaşı’nda kendilerine yardım ettiğini iddia etti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İsrail diye bir devlet bulunmamasına ve Filistin’deki Yahudi nüfusunun çok sınırlı olmasına rağmen, o dönemde İngiliz ordusu saflarında Osmanlıya karşı Filistin’de savaşan Hintli askerlerin “kendilerinin (İsrail’in) özgürlüğüne yardım ettiğini” savunan Netanyahu, Osmanlı Devleti’ni “işgalci” olmakla suçladı.

Netanyahu “Birinci Dünya Savaşı’nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ve Hintli askerler ve komutanlardı” iddiasında bulundu.

Netanyahu, Hindistan ile bir ittifak kuracaklarını belirterek Tevrat’a atıfla “Hindistan’dan Etiyopya’ya uzanan” imparatorluktan söz etti.

Meclis genel kuruluna hitap eden Modi ise İsrail’in yanında olduklarını söylerken konuşmasını “Yaşa İsrail halkı” sloganıyla bitirdi.

MODİ’DEN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’e dokuz yıl aradan sonra yeniden gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Modi, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Modi, teknoloji, su yönetimi, tarım ve çeşitli sektörlerde iş birliği potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

YENİ BÖLGESEL İTTİFAK ÖNERİSİ

Netanyahu, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Hindistan’ın da yer alacağı yeni bir bölgesel “ittifak ekseni” önerisini gündeme getirmişti. Önerilen çerçevenin bazı Arap ve Afrika ülkeleri ile birlikte Yunanistan, GKRY gibi aktörleri de kapsayabileceğini ifade etti.

