Gazeteci Ken Klippenstein, suikastçı Cole Allen’ın "aşılmaz" denilen barikatları sadece bir oda anahtarıyla nasıl baypas ettiğini deşifre etti.

ABD'li araştırmacı gazeteci Ken Klippenstein, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ndeki (WHCD) saldırı girişiminin ardından, suikastçı olduğu iddia edilen Cole Allen’ın izini sürerek resmi söylemle çelişen çarpıcı bir portre yayımladı.

Klippenstein’ın ele geçirdiği özgeçmiş ve eski arkadaşlarıyla yaptığı röportajlara göre, failin profili Washington yönetiminin çizdiği tablodan çok farklı.

Otel anahtarıyla gelen suikast girişimi! Trumpın o paylaşımı Allen için neden oldu

FBI’IN RADARINDA OLMAYAN BİR "SIRADANLIK"

Üst düzey FBI kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 31 yaşındaki Cole Allen, federal birimin iç terörle mücadele listelerinde hiçbir zaman yer almadı. Caltech gibi prestijli bir kurumdan Makine Mühendisliği diplomasına sahip olan Allen’ın askeri hedefleme sistemleri, uydular ve dron teknolojileri üzerine çalışan biriydi. Onu tanıyanlar, Allen’ı "çalışkan, dindar ve oldukça sakin" bir Hristiyan olarak tasvir ederken, polisin müdahalesi sonrası yerde yatan görüntüsüne inanmakta güçlük çektiklerini belirttiler.

Otel anahtarıyla gelen suikast girişimi! Trump'ın o paylaşımı Allen için neden oldu

MANİFESTO ÇELİŞKİSİ

Gazeteci Klippenstein, Başkan Trump’ın saldırganı "Hristiyanlık düşmanı bir fanatik" olarak nitelendiren açıklamalarının, ele geçirilen manifestodaki gerçeklerle örtüşmediğine değindi.

Trump’ın Fox News’e yaptığı, "Manifestosunu okuduğunuzda Hristiyanlardan nefret ettiğini görürsünüz" şeklindeki çıkışının aksine, Allen’ın saldırısını savunmak için bizzat İncil metinlerine başvurduğu görüldü.

Saldırıdan kısa bir süre önce Cole Allen bir manifesto yazdı

TRUMP'IN PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN...

Klippenstein'a göre, Trump'ın Truth Social ve diğer mecralardaki paylaşımları ile kendisini adeta dini bir figür gibi gösteren yapay zeka ürünü görselleri, Allen için bir "kışkırtma" unsuru haline gelmiş olabilir.

Paylaşımda ABD'nin sembolleri kullanılırken Trump'ın kendini Mesih gibi çizdirmesi pek çok kişinin tepkisini çekti.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

Washington’ın kalbinde, 45 yıl önce Ronald Reagan’ın vurulduğu otelde tarih tekerrür etmek üzereydi.

Başkan Trump’a yönelik suikast girişimi, dünyanın en iyi korunan liderlerinden birinin etrafındaki güvenlik çemberinin ne kadar "pamuk ipliğine" bağlı olduğunu da ortaya çıkardı.

Wall Street Journal’a göre de saldırgan Allen’ın "aşılmaz" denilen barikatları aşması için ihtiyacı olan tek şey, bir gün önceden tuttuğu otel odasının anahtarıydı.

Saldırgan Cole Allen, manifestosunda karşılaştığı manzarayı şu sözlerle alaycı bir dille anlattı:

"Gizli Servis ne halt ediyor? Her köşede dinleme cihazları ve manyetometreler bekliyordum. Karşılaştığım şey ise hiçbir şeydi. Güvenlik tamamen dışarıdaki protestoculara odaklanmış; kimse bir gün önce otele giriş yapmış birinin ne yapacağını düşünmemiş."

"KONSER ALANINA GİRMEK BİLE DAHA ZOR"

Washington Hilton’daki akşam yemeğine katılan davetliler, içeri girmenin birçok spor müsabakasından veya konserden daha kolay giriş yapmıştı. Eski vali ve kıdemli danışman Kari Lake, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Kimse biletini taranmasını veya fotoğraflı kimlik kontrolünü istemedi. Tek yapmanız gereken bilet gibi görünen bir kağıdı göstermekti, hepsi bu."

Gizli Servis’in bu yemeği, başkanlık yemin töreni gibi "ulusal öneme sahip" en üst düzey etkinlik kategorisinden bir tık aşağıda sınıflandırmış olması, felakete davetiye çıkaran en büyük hata olarak görülüyor.

TRUMP: "BURASI GÜVENLİ BİR BİNA DEĞİL"

Olay sonrası basın brifing odasına gelen Trump, otelin "özellikle güvenli bir bina olmadığını" dile getirmişti.

MAHKEMEYE ÇIKIYOR

Dizinden yaralı halde gözaltında tutulan Allen "ateşli silah kullanmak" ve "federal memura saldırmak" suçlamalarıyla Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Trump saldırı sonrası ilk kez konuştu: Saldırganın nereden geldiğini biliyoruz

Haberle İlgili Daha Fazlası