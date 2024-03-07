"Özgür Filistin" sloganını hazmedemediler! İsrailli holiganlar, Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü

Gazze'de binlerce masum Filistinliyi katleden İsrailliler, "Özgür Filistin" sloganını dahi hazmedemiyor. İsrailli futbol takımı Maccabi Tel Aviv takımı taraftarları, Atina'da oynanacak Olympiakos maçı öncesinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi öldüresiye dövdü.

İsrail'in 2008'den bu yana abluka altında tuttuğu Gazze'de 153 gündür katliam sürüyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'de 30 binden fazla masum Filistinliyi katletti. İsrail'in Gazze'de acımasız saldırıları sürerken, Yahudiler kin ve nefretini dünyanın her yerinde kusuyor. İsrailli futbol takımı Maccabi Tel Aviv ile Olympiakos maçı öncesinde Yahudi taraftarlar, Filistin bayrağı taşıyan ve "Özgür Filistin" sloganı atan bir kişiyi öldüresiye dövdü.

HOLİGAN YAHUDİLER BİR KİŞİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Olympiakos, bugün Avrupa Konferans Ligi kapsamında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanan maç öncesinde Maccabi Tel Aviv'in holigan taraftarları bir kişiyi öldüresiye dövdü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Syntagma Meydanı’nda darp edilen Arap kökenli olduğu belirtilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.