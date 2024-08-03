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Pentagon'un önceliği İsrail'in güvenliği: Bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pentagon&#039;un önceliği İsrail&#039;in güvenliği: Bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderiyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Önceliğinin "İsrail'in güvenliği" olduğunu açıklayan ABD, artan İran tehdidine karşı bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceğini duyurdu.

 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son dönemlerde İran, Hamas ve Hizbullah'tan artan tehditlere karşı, İsrail'in savunma kapasitesini güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Pentagon, bölgesel güvenliği sağlamak ve potansiyel riskleri minimize etmek amacıyla Orta Doğu'ya ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri konuşlandıracak.

BAKAN TALİMAT VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in olası İran saldırısında İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı. Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ GÖNDERİLECEK

Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatını verdi.

ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.

Buna ilaveten balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri de bölgeye gönderecek Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini de artıracak.

Bakan Austin ayrıca, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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