İran'ın İsrail'in balistik füzeyle vuracağı iddiası dünyayı ayağa kaldırdı

İsrail ve İran arasında artan gerilimin kısa süre içinde büyük bir savaşa dönüşmesi bekleniyor. Dünyanın anbean takip ettiği bölgede, İran'ın balistik füzeleri ateşleyeceği iddia edildi.

İsrail ateşkes ve esir takası için Kahire'ye heyet gönderecek

İsrail ateşkes ve esir takası için Kahire'ye heyet gönderecek

İsrail ve ABD'nin hamlelerine karşı Rusya da IL-76 uçağını İran'ın başkenti Tahran'a gönderdi

İsrail ve ABD'nin hamlelerine karşı Rusya da IL-76 uçağını İran'ın başkenti Tahran'a gönderdi

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yaptığı saldırılar Orta Doğu'da savaş alarmının çalmasına neden oldu. ABD'den aldığı destekle bölgede gerginliği artıran İsrail, İran'ın da tepkisini çekti. İran da İsrail'i vurmak için hazırlık yaptığını duyurmuştu. İddialar ise, saldırının balistik füzeyle yapılacağı yönünde oldu.

İRAN'DA HAMAS LİDERİ HENİYYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastla öldürüldü. İran, ülkesindeki suikast nedeniyle İsrail'i suçladı.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i hedef alan İran, saldırı için hazırlıklara başladığını duyurdu. İran Dini Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini verdi.

Bölgede tansiyon yükselirken birçok ülke vatandaşlarına İran ve İsrail'den çıkma çağrısı yaptı. İran da vatandaşlarından acil olarak İsrail’i terk etmelerini istedi.

'İRAN BALİSTİK FÜZEYLE VURACAK' İDDİASI

Babası eski Sağlık Bakanı ve Milletvekili olan İranlı Akademisyen Prof. Seyed Mohammad Marandi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Marandi'nin "Geliyorlar" paylaşımının ardından gözler İsrail'e çevrildi. X platformundan yapılan paylaşımdaki balistik füze görseli ise, İran'ın saldırısının balistik füzelerle olacağı yönünde yorumlandı.