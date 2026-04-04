Peru’nun başkenti Lima’da, ülkenin en büyük futbol derbilerinden biri öncesinde yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, skandal Cuma gecesi Alejandro Villanueva Stadyumu’nda, derbi öncesi düzenlenen bir etkinlik sırasında meydana geldi.

Peru’da futbol derbisi öncesi facia: Ölü ve yaralılar var

Olayın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Arbedenin ilk anlarında stadyum duvarının bir kısmının çöktüğü öne sürülse de, Alianza Lima kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddialar yalanladı.

MAÇ ERTELENMEDİ

Peru Futbol Ligi, yaşanan bu üzücü gelişmeye rağmen Alianza Peru ile Club Universitario de Deportes arasındaki maçın, bugün planlan saatte oynanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası