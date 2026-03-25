İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye’nin İsrail saldırganlığı karşısındaki kararlı duruşuna övgüler yağdırdı.

İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeşkiyan, X (Twitter) hesabı üzerinden Türkçe bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk milletine teşekkür etti.

"Aziz kardeşim Sayın Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

ABD basını İran ve ABD arasında ateşkes süreci hakkında "Türkiye, Mısır ve Pakistanlı arabulucular, ABD ile İran arasındaki uçurumu kapatmak için diplomatik bir seferberlik başlattı. Üç ülkenin hedefi, önümüzdeki 48 saat içinde tarafları bir araya getirmek." demişti.

İSLAMABAD HATTINDA 48 SAAT MESAİSİ: DÜNYA TÜRKİYE’NİN ‘FİDAN’ PLANINI KONUŞUYOR!

ABD-İran savaşında tansiyonu düşürecek hamle Ankara’dan gelmişti. Trump, Türkiye’nin mekik diplomasisi sonrası saldırıları 5 gün askıya alırken, İslamabad’da kurulacak dev masada "yeni lider" senaryoları konuşuluyor.

İddiaya göre Washington, Mücteba Hamaney yerine Muhammed Bakır Kalibaf ismini Türkiye masasına getirdi!

Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın öncülüğünde başlatılan diplomatik seferberlikte 48 saat içinde tarafları aynı masada buluşması bekleniyor.

KİLİT İSİM: HAKAN FİDAN

Washington koridorlarından sızan bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin ilerlemesi için "Hakan Fidan şartını" masaya koydu.

Fidan, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla yürüttüğü yoğun mesaide "derhal müzakere" planını kabul ettirmeyi başardı.

TRUMP’IN ‘YENİ LİDER’ TESTİ: KALİBAF MASADA!

Politico ve Al Monitor’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde şunlar aktarıldı:

"Trump yönetimi, radikal isimler yerine sistem içinden gelen pragmatik Muhammed Bakır Kalibaf’ı "işlevsel bir ortak" ve gelecekteki potansiyel lider olarak değerlendirmeye aldı. Başkan Yardımcısı JD Vance ile Kalibaf arasında doğrudan bir görüşme yapılması için teklifin Türkiye üzerinden iletildiği öğrenildi."

