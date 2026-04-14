ABD ve İsrail’in 28 Şubat saldırılarıyla başlayan süreç, 46. gününde yeni bir enerji ablukasına evrildi. Hürmüz Boğazı'nda çekilen "askeri kilit", enerji arz güvenliğini yerle bir ederken krizin boyutu Orta Doğu sınırlarını fersah fersah aştı. Stokları tükenen Bangladeş tek devlet rafinerisinde üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Bangladeş’in enerji kalbi Eastern Refinery, son ham petrol stoğunu da tüketerek faaliyetlerini askıya aldı.

Yetkililer, rafinerinin boru hatlarındaki 5 bin tonluk birikmiş petrolü ve depolama tanklarındaki "ölü stokları" dahi işleyerek süreci uzatmaya çalıştığını ancak hammadde akışının kesilmesiyle üretimin imkansız hale geldiğini doğruladı.

GÜNLÜK 4 BİN 500 TONLUK KAYIP

Normal şartlarda günde 4 bin 500 ton ham petrol işleyen tesis, tedarik sıkıntıları nedeniyle geçen aydan bu yana kapasitesini 3 bin 500 tona düşürmüştü.

4 Mart itibarıyla rezervlerin 2 bin tonun altına inmesiyle başlayan kriz, sonunda fabrikanın kapısına kilit vurulmasına neden oldu.

Bangladeş Petrol Şirketi (BPC) Başkanı Md Rezanur Rahman ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Günlük 4 bin 500 ton petrol işleyen dev tesisin iflası, petrol fiyatlarını ve piyasaları derinden sarsacak.

HÜRMÜZ GERİLİMİ İTHALATI FELÇ ETTİ

Bangladeş’in bu duruma düşmesindeki ana neden, Orta Doğu’dan gelen ham petrol ithalatının son iki aydır durma noktasına gelmesi. ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka, Bangladeş'in yıllık 1,5 milyon tonluk ham petrol tedarik zincirini kopardı. Bir sonraki sevkiyatın ancak Mayıs ayının ilk haftasında gelmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası