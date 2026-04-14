Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele için geri sayım başladı. Liverpool ile PSG arasındaki dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler gündemde yer alırken, turu geçen taraf yarı finale adını yazdıracak.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla sürüyor. İlk karşılaşmada avantajı eline alan PSG karşısında Liverpool’un sahasında vereceği mücadele, turun kaderini belirleyecek. Peki, Liverpool-PSG maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

LİVERPOOL-PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Liverpool ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması, Türkiye’de tabii spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele 14 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Anfield Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin tabii Spor'a üye olmaları gerekiyor.

İlk maçı 2-0 kazanan PSG, bu skorun avantajıyla sahaya çıkacak. Liverpool ise kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak turu çevirmek için sahada olacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

LİVERPOOL-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvii, Frimpong, Konate, van Dijk, M. Kerkez, D. Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Szoboszali, Wirtz, Gakpo.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

LİVERPOOL-PSG TABİİ SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

Liverpool-PSG maçını izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle Tabii platformuna giriş yapması gerekiyor. Platforma web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden kolayca erişim sağlanabiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi özel spor yayınları için Tabii Premium aboneliği şart. Premium paket sayesinde maçlar reklamsız ve kesintisiz izlenebiliyor. Paket, aylık 99 TL’den sunuluyor.

Tabii uygulaması yalnızca telefon ve bilgisayarla sınırlı değil; akıllı televizyonlar, Android TV ve Apple TV gibi cihazlara da indirilebiliyor. Üyelik işlemi, platformun resmi internet sitesi üzerinden kısa sürede tamamlanabiliyor. Premium abonelik sonrası Tabii Spor içeriklerine anında erişim sağlanarak Liverpool-PSG karşılaşması canlı olarak takip edilebilir.

