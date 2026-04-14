Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde İspanya’nın iki devi Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Atletico Madrid Barcelona canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken maça dair detaylar da netleşti.

İlk karşılaşmada deplasmanda elde ettiği 2-0’lık galibiyetle avantajı kapan taraf Atletico Madrid olurken, rövanş mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Atletico Madrid Barcelona canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?

Atletico Madrid Barcelona canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler

ATLETICO MADRID BARCELONA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki dev karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Atletico Madrid Barcelona maçı Tabii spor ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Barcelona maçı 14 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Madrid’deki Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin görev alacak.

ATLETICO MADRID BARCELONA MUHTEMEL 11

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Álvarez

Barcelona: J. García, Koundé, Araújo, E. García, Cancelo, De Jong, Pedri, L. Yamal, F. López, Rashford, Lewandowski



