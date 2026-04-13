Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Başkan Arda Çakmak; Teknik Direktör Volkan Demirel’in geleceğinden borç yapılandırmasına, Mustafa Kaplan iddialarından transfer tekliflerine ve ligde çıkacakları Galatasaray maçına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan Arda Çakmak, Radyospor'a yaptığı açıklamada, Volkan Demirel hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koyarak Mustafa Kaplan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"VOLKAN DEMİREL VE EKİBİNİN ARKASINDAYIZ"

Takımın başında sezon sonuna kadar Volkan Demirel'in yer alacağını ve Galatasaray maçında kötü gidişata son vermek istediklerini kaydeden Çakmak, "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak. Mustafa Kaplan iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Volkan Demirel çok iyi bir karakter, ekibi de çok iyi" diye konuştu.

Volkan Demirel, Başakşehir maçında

"BORÇLAR AZALINCA HERKES BAŞKANLIK HAYALİ KURMAYA BAŞLADI"

Kulübün mali disiplini hakkında bilgiler veren Başkan Çakmak, "Ben hiçbir zaman hayal satmadım. Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefi ligde kalmaktır. Gençlerbirliği bu sezon ligde kalacak; sonrasında ise hedefimizi daha uygun bir kadroyla üst sıralar olarak belirleyeceğiz. Beni evde pijamalarımla televizyon izlerken, takım kayyuma kalmasın diye başkan yaptınız. Şimdi borçlar azalınca herkes başkanlık hayali kurmaya başladı. Buradan söylüyorum: 2.5 yıl kongre yapmayı düşünmüyoruz. Göreve geldiğimizde kulübün 900 milyon TL ödemesi vardı. Şu anda güncel borcumuz 250 milyon TL’ye düştü. Bu borçlar içerisinde yöneticilerin sağladığı kasa kolaylıkları yok. Eski yöneticilerin bu paraları geri isteyeceklerini düşünmüyorum, zaten istememeleri de lazım." sözleriyle yönetime geldikleri günden bu yana borç yükünü ciddi oranda hafiflettiklerini vurguladı.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak

4 BÜYÜKLERE AYNI PRİM SİSTEMİ

Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Galatasaray mücadelesinin önemine değinen Çakmak, "Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak" diye konuştu.

"TARAFTARIN TEPKİSİ DUYGUSALDI"

Kadro tercihleri ve transfer çalışmaları hakkında da konuşan Çakmak, "Başakşehir maçında M'Baye Niang'ın yedek başlaması hocamızın tercihiydi. Ricardo Velho'nun opsiyonu için kaynak arayışımız devam ediyor. Onyekuru'ya devre arasında gelen teklifler oldu. Sezon sonunda yeni teklifler gelirse oturup konuşacağız. Başakşehir maçında taraftarımızın devre arasında stadyumu terk etmesi duygusal bir tepkiydi. Gol atmak ve puan almak için futbolcularımız çok çalışıyorlar. İnanıyorum ki üzerimizdeki ölü toprağını atacağız" dedi.

