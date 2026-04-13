Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'deki Kayserispor deplasmanında Brezilyalı file bekçisi Ederson'a yabancı cisim atarak yaralanmasına neden olan şahsın tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertliler, Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 4 golle geçtikleri maçta alnına yabancı cisim isabet eden Ederson hakkında bir açıklama yayımladı.

EDERSON'U YARALAYAN ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, yabancı madde atan şahsın tespit edildiği ve savcılığa sevk edildiği belirtildi. Söz konusu olayla ilgili 10 kişinin tespitinin yapıldığı ve haklarında 6222 sayını kanun kapsamında işlem yapıldığı duyuruldu.

10 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, ""Cumartesi akşamı Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson’a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir." denildi.

Ederson - Çağlar

